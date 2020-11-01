الدوري الإيطالي لكرة القدم
الأحد 1 نوفمبر 2020 19:09

إيقاف مباراة في الدقيقة 60 بسبب الضباب الكثيف في إيطاليا (صور)

إيقاف مباراة بسبب الضباب الكثيف في إيطاليا
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اضطر حكم مباراة ناديي فينيزيا وإمبولي الإيطاليين، إلى إيقاف المباراة بين الفريقين في الدقيقة الـ 60 من عمر اللقاء، بسبب الضباب الذي غطى الملعب ما حجب الرؤية عن الحكم واللاعبين.

وشهدت المباراة التي لعبت، أمس السبت، على ملعب فينيزيا في إطار دوري الدرجة الثانية الإيطالي، اجتياح الضباب لأرضية الملعب بشكل كثيف، ما جعل الرؤية صعبة جدا على اللاعبين، وهو ما دفع حكم المباراة إلى إيقاف المباراة عند الدقيقة 60، على أن تستكمل لاحقا.

وكانت النتيجة تشير إلى تقدم صاحب الأرض بهدفين دون مقابل حتى الدقيقة 58 عندما أحرز فينيزيا الهدف الثاني، ليعلن الحكم بعدها بدقيقتين فقط إيقاف المباراة مضطرا لانعدام الرؤية نهائيا على أرض الملعب، وهو ما قد يؤثر سلبيا على أداء اللاعبين والحكم.

ومن المقرر أن تستأنف المباراة بين الفريقين، اليوم الأحد، إذا سمح الطقس بذلك.

المصدر
الجزيرة مباشر
خدمة سند

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