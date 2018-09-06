الدوري الفرنسي لكرة القدم
الخميس 6 سبتمبر 2018 11:35

إيقاف كيليان مبابي ثلاث مباريات في الدوري الفرنسي

أعلنت رابطة الدوري الفرنسي لكرة القدم إيقاف اللاعب كيليان مبابي، نجم باريس سان جيرمان، لثلاث مباريات إثر قيامه بدفع أحد المنافسين.
  • دفع مبابي (19عاما) أحد لاعبي الفريق المنافس لفريقه خلال المباراة التي فاز بها باريس سان جيرمان 4 / 2 على نيم أولمبيك مطلع الأسبوع الجاري في الدوري الفرنسي.
  • أقدم اللاعب الفرنسي الصاعد على هذا الفعل إثر تدخل عنيف من أحد لاعبي الفريق المنافس عليه وذلك قبيل نهاية المباراة مباشرة.
  • نهض نجم باريس سان جيرمان بعد سقوطه على الأرض وتوجه ناحية اللاعب المذكور وقام بدفعه ليشهر له حكم اللقاء البطاقة الحمراء على الفور.
  • على إثر العقوبة، سيغيب مبابي عن مباريات النادي الباريسي أمام كل من سانت إتيان وستاد رين وستاد ريمس.
المصدر
الجزيرة مباشر
وكالات
كلمات مفتاحية
الدوري الفرنسي لكرة القدم
باريس سان جيرمان
كيليان مبابي

اقرأ أيضا

Thumbnail
بدء محاكمة الشيخ عوض القرني والنيابة السعودية تطالب بإعدامه
Thumbnail
العفو الدولية: المحكمة الإسرائيلية العليا تقر جريمة حرب ضد الخان الأحمر

الأكثر قراءة

  1. شاهد: وفاة لاعب كمال أجسام أثناء أدائه حركة استعراضيه
  2. شاهد: وفاة قارئ إندونيسي شهير أثناء تلاوته القرآن
  3. شاهد: لحظة انفجار لغم في جرافة
  4. نشطاء: صورة للرئيس المصري في وضع "مُهين" برفقة ترمب
  5. شاهد: الجيش المصري يصفي عددا من شباب سيناء عقب اعتقالهم