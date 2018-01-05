الدوري الإنجليزي الممتاز
الجمعة 5 يناير 2018 23:33

إيقاف فينغر مدرب أرسنال ثلاث مباريات

أرسين فينغر مدرب أرسنال
أرسين فينغر مدرب أرسنال
غيتي
عوقب أرسين فينغر مدرب أرسنال بالإيقاف ثلاث مباريات وتم تغريمه 40 ألف جنيه استرليني بداعي سوء التصرف عقب التعادل 1-1 مع وست بروميتش ألبيون في الدوري الانجليزي الممتاز الأحد الماضي.

واحتسب الحكم مايك دين ركلة جزاء بداعي لمس أحد مدافعي أرسنال الكرة بيده في الدقيقة 89 ليدرك وست بروميتش التعادل عبر جاي رودريجيز ليستشيط فينغر غضبا.

وقال الاتحاد الإنجليزي إن فينغر استخدم لغة غير لائقة وتصرف بشكل يتعارض مع اللوائح مع حكام المباراة في غرفتهم عقب المباراة.

وأوضح الاتحاد في بيان "بعد جلسة استماع للجنة تحقيق مستقلة اليوم أقر مدرب أرسنال بان لغته وتصرفاته كانت عدائية وغير لائقة وشككت في نزاهة حكم المباراة".

وكان المدرب الفرنسي عوقب بالإيقاف أربع مباريات لإساءة التصرف في يناير كانون الثاني العام الماضي لدفع الحكم الرابع خلال فوز أرسنال 2-1 على بيرنلي.

وسيغيب فينغر عن مواجهة أرسنال ونوتنغهام فورست في كأس الاتحاد الانجليزي يوم الأحد وكذلك عن مباراة ذهاب الدور قبل النهائي لكأس الرابطة أمام تشيلسي في 10 يناير كانون الثاني ومواجهة بورنموث في الدوري الممتاز في 14 يناير/كانون ثان.

المصدر
الجزيرة مباشر
رويترز
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الدوري الإنجليزي الممتاز
كرة القدم
أرسين فينغر

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