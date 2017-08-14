كرة القدم الإسبانية
الاثنين 14 أغسطس 2017 18:39

إيقاف رونالدو خمس مباريات وغرامة مالية لدفعه الحكم

طرد كريستيانو رونالدو
طرد كريستيانو رونالدو خلال مباراة الكلاسيكو
رويترز
قال الاتحاد الإسباني لكرة القدم إنه عاقب كريستيانو رونالدو مهاجم ريال مدريد بالإيقاف خمس مباريات لدفعه الحكم عقب طرده في ذهاب كأس السوبر المحلية والتي فاز فيها على برشلونة 3-1.

وحصل رونالدو على إنذار بسبب خلع قميصه خلال الاحتفال بتسجيل الهدف الثاني لفريقه وبعد وقت قصير طرده الحكم لإدعاء السقوط داخل منطقة الجزاء.

وانفعل رونالدو غاضبا من القرار ليدفع الحكم ريكاردو دي بورجوس بنجويتشيا وهو في طريقه للخروج من الملعب ليضع نفسه في ورطة أكبر.

وبذلك يغيب رونالدو عن لقاء الإياب في استاد سانتياجو برنابيو الأربعاء إضافة لأول أربع مباريات في دوري الدرجة الأولى كما عوقب بغرامة قيمتها  3005 يورو، أي نحو 3543 دولارا.

وبسبب مشاركته في كأس القارات مع البرتغال عاد رونالدو لتدريبات ريال مدريد هذا الشهر فقط وشارك كبديل في الفوز على مانشستر يونايتد في كأس السوبر الأوروبية في الثامن من أغسطس آب.

المصدر
الجزيرة مباشر
رويترز
كلمات مفتاحية
السوبر الإسباني
الكلاسيكو
ريال مدريد
كريستيانو رونالدو
برشلونة

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