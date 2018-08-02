الخميس 2 أغسطس 2018 17:38
إيطاليا تفرج عن الوزير المصري السابق محمد محسوب
أفرجت السلطات القضائية (الخميس) الإفراج عن محمد محسوب وزير الشؤون البرلمانية المصري في عهد الرئيس محمد مرسي، بعد ما تم توقيفه مساء أمس في كوميزو في جنوب إيطاليا.
وهذه أبرز التطورات:
- الوزير محسوب في تصريحات للجزيرة مباشر قال إن الشرطة اقتادته من الفندق الذي يقيم فيه في مدينة كاتانيا الإيطالية.
- محسوب أضاف أنه وجهت له تهم جنائية ملفقة وأنه محتجز في مكان بمفرده.
- توقيف محسوب جاء بناءً على نشرة من الشرطة الدولية (الإنتربول) اعتمدت ـ بدورها ـ على نشرة مقدمة من السلطات المصرية.
- التلفزيون الحكومي الإيطالي قال إن طلب التسليم لم يكن من الممكن تطبيقه على محسوب.
- تفاعل مغردون ونشطاء مع تغريدة على تويتر للدكتور محسوب أعلن فيها توقيفه من قبل الشرطة الإيطالية في في كوميزو قرب مدينة كاتانيا.
- وصف محسوب التهم الموجهة إليه بـالملفقة، ومنها: النصب والاحتيال والتهجم على ممتلكات الدولة.
- مصر وإيطاليا لا ترتبطان باتفاقية تسليم، علماً بأن المادتين 26 و10 من الدستور الإيطالي تحظر ان تسليم المدانين إلى دول تطبق عقوبة الإعدام.
المصدر
وكالات
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