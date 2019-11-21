الخميس 21 نوفمبر 2019 00:03
إيطاليا تعلن عن سقوط إحدى طائراتها المسيرة في ليبيا [صور]
أعلنت إيطاليا، الأربعاء، تحطم طائرة مسيرة من نوع بريديتور، تتبع لسلاحها الجوي في ليبيا.
جاء ذلك في بيان للسفارة الإيطالية لدى طرابلس، على صفحتها الرسمية على تويتر.
التفاصيل
- السفارة أضافت أن الطائرة كانت تقوم بمهمة لدعم عملية "البحر الآمن"، وأن التحقيقات جارية للتأكد من أسباب الحادث، دون مزيد من التفاصيل.
Today a remotely piloted aircraft Predator of the Italian Air Force, which was carrying out a mission to support the “Mare Sicuro” operation, crashed in Libyan territory. The causes of the event are being assessed. https://t.co/5dEJTSSeGd pic.twitter.com/CiZ3xILRKK— Italy in Libya (@ItalyinLibya) November 20, 2019
- لم يبين بيان السفارة مكان سقوط الطائرة، غير أن صفحات التواصل الاجتماعي مقربة من قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر، نشرت صورا عن بقايا الطائرة، والتي وقعت في منطقة سوق الأحد، بالقرب من مدينة ترهونة (90 كلم جنوب شرق طرابلس).
- اللواء أحمد المسماري، المتحدث قوات حفتر قال إن الطائرة بدون طيار التي أسقطوها شمال مدينة ترهونة، هي طائرة إيطالية وتحمل شعار قوات الدفاع الجوي الإيطالية"، حسبما نقلت عنه وكالة نوفا الإيطالية للأنباء.
- حتى الآن لم تعلق السلطات الإيطالية على إسقاط الطائرة، إلا أنها أفادت أن الاتصال قد انقطع بالطائرة، وأنها اختفت من الرادار.
المصدر
الجزيرة مباشر
وكالات
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