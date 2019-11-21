الصراع في ليبيا
الخميس 21 نوفمبر 2019 00:03

إيطاليا تعلن عن سقوط إحدى طائراتها المسيرة في ليبيا [صور]

الطائرة الإيطالية المسيرة كانت من نوع بريديتور
مواقع التواصل
أعلنت إيطاليا، الأربعاء، تحطم طائرة مسيرة من نوع بريديتور، تتبع لسلاحها الجوي في ليبيا.

جاء ذلك في بيان للسفارة الإيطالية لدى طرابلس، على صفحتها الرسمية على تويتر.

التفاصيل
  • السفارة أضافت أن الطائرة كانت تقوم بمهمة لدعم عملية "البحر الآمن"، وأن التحقيقات جارية للتأكد من أسباب الحادث، دون مزيد من التفاصيل.
  • لم يبين بيان السفارة مكان سقوط الطائرة، غير أن صفحات التواصل الاجتماعي مقربة من قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر، نشرت صورا عن بقايا الطائرة، والتي وقعت في منطقة سوق الأحد، بالقرب من مدينة ترهونة (90 كلم جنوب شرق طرابلس).

 

  • اللواء أحمد المسماري، المتحدث قوات حفتر قال إن الطائرة بدون طيار التي أسقطوها شمال مدينة ترهونة، هي طائرة إيطالية وتحمل شعار قوات الدفاع الجوي الإيطالية"، حسبما نقلت عنه وكالة نوفا الإيطالية للأنباء.
  • حتى الآن لم تعلق السلطات الإيطالية على إسقاط الطائرة، إلا أنها أفادت أن الاتصال قد انقطع بالطائرة، وأنها اختفت من الرادار.
المصدر
الجزيرة مباشر
وكالات
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