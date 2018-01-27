إيطاليا
السبت 27 يناير 2018 00:01

إيطاليا تعتقل مصريا بتهم "الإرهاب" وتبحث عن نجله الهارب

وزير الداخلية الإيطالي ماركو مينيتي
وزير الداخلية الإيطالي ماركو مينيتي
غيتي
ألقت الشرطة الإيطالية القبض على مصري بتهم "الإرهاب"، بينما تبحث عن نجله الذي يفترض أنه انضم إلى مقاتلين في سوريا.

وقالت الشرطة الإيطالية الجمعة إنها رحلت زوجة المواطن المصري، وهي مغربية الجنسية/45 عاما/ لدواع أمنية.

وقال متحدث باسم الشرطة في مدينة ميلانو الإيطالية لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن الأب ونجله ويبلغان من العمر/51 عاما و23 عاما/ وكانا يعيشان في مدينة كامو بشمال إيطاليا.

وفي وقت سابق الجمعة، أشار بيان إلى اعتقال الأب ونجله، ولكن جر تصحيح الأمر في مؤتمر صحفي.

وذكرت وكالة الأنباء الإيطالية(أنسا) أن كلاوديو سيكسيمارا من شرطة ميلانو التابعة لقوات الشرطة الخاصة ديجوس، قال للصحفيين "لقد رأينا الكثير من المواقف لكننا لم نعثر على أسرة تتبنى النهج المتشدد بهذا الأسلوب."

وأضاف سيكسيمارا أن " الأب والام والابن الأكبر(أصبحوا متشددين)، في حين أن الابن/22 عاما/ والابنة/20 عاما/ بعيدان عن التشدد."

وطردت إيطاليا أكثر من 200 أجنبي للاشتباه بضلوعهم في "أنشطة متطرفة" منذ مطلع عام 2015، وذلك بعد تطبيق قوانين للترحيل العاجل ردا على الهجوم الذي استهدف صحيفة "تشارلي إبدو" الفرنسية في باريس.

وأشاد وزير الداخلية الإيطالي ماركو مينيتي بقانون الترحيل، وقال إنه يساعد في حماية البلاد من "الهجمات الإرهابية".

المصدر
الجزيرة مباشر
وكالة الأنباء الألمانية
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مصر
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جرائم الإرهاب

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