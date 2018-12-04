إيطاليا تضم 5 مصريين مشتبه بهم للتحقيق في قضية ريجيني.. من هم؟
- رويترز نقلت عن المصدر قوله إن الخمسة المشتبه بهم ينتمون جميعا لجهاز الأمن الوطني ومن بينهم ضابط برتبة لواء واثنان برتبة عقيد وواحد برتبة رائد.
- المصدر: الخمسة يقعون في نطاق التحقيق بشأن الاشتباه في تورطهم في خطف ريجيني. لكن لم يرد ذكر أي اسم حتى الآن فيما يتعلق بالقتل نفسه.
- لا يشير الوضع في دائرة التحقيق الرسمي في إيطاليا إلى التورط في الجريمة ولا يؤدي تلقائيا إلى المحاكمة.
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قالت صحيفة العربي الجديد اللندنية إن الضباط الذين يوجه إليهم المدعي العام الإيطالي تهمة الشروع بالخطف هم: اللواء صابر طارق، والعقيدان هشام حلمي، وأثير كمال، والرائدان، مجدي شريف، ومحمد نجم، بالإضافة إلى اسم اللواء خالد شلبي الذي يشغل منصب مدير أمن الفيوم في الوقت الراهن، وكان يشغل وقتها منصب مدير المباحث بمديرية أمن الجيزة.
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اختفى ريجيني (28 عاما) الذي كان يدرس في جامعة كمبردج أثناء وجوده في القاهرة في يناير/ كانون الثاني 2016 وعثر على جثته على جانب طريق سريع قرب القاهرة بعد قرابة أسبوع. وأظهر تشريح الجثة أنه تعرض للتعذيب.
- عائلة ريجيني ووسائل إعلام إيطالية اتهمت مسؤولين في أجهزة أمن مصرية بتعذيبه حتى الموت.
- نفى المسؤولون المصريون مرارا التورط في مقتل ريجيني.
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قالت مصادر أمنية ومخابراتية لرويترز عام 2016 إن الشرطة ألقت القبض على ريجيني خارج محطة مترو في القاهرة ثم نقلته إلى مجمع يديره الأمن الوطني.
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يتعاون محققون إيطاليون ومصريون لمحاولة حل لغز الجريمة وعقدوا اجتماعات دورية في روما والقاهرة لتبادل المعلومات.
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مصادر قضائية في روما قالت لرويترز الأسبوع الماضي إن إيطاليا تشعر بالإحباط لبطء وتيرة التطورات في مصر.
- التقى ممثلو ادعاء مصريون وإيطاليون هذا الأسبوع لبحث ما آل إليه التحقيق.
- مصادر قضائية في روما قالت إن الفريق المصري لم يحقق التقدم الذي وعد به.
- مصادر قضائية: إيطاليا ستفتح تحقيقا رسميا مع اثنين على الأقل من أفراد الأمن المصريين الأسبوع المقبل للاشتباه في تورطهما في اختفاء ريجيني.
- رئيس مجلس النواب بالبرلمان الإيطالي روبرتو فيكو قال إنه سيجمد كل العلاقات مع البرلمان المصري إلى أن يحدث تقدم في القاهرة نحو التوصل إلى المسؤول عن مقتل ريجيني.
- البرلمان المصري قال الجمعة إنه يأسف لما وصفه بالقرار المتسرع للبرلمان الإيطالي "واستباق الأحداث والقفز على نتائج التحقيقات الخاصة بمقتل الطالب ريجيني".
- البرلمان المصري: الدولة المصرية هي صاحبة مصلحة أكيدة في الكشف عن ملابسات واقعة مقتل ريجيني باعتبار أن الواقعة حدثت على أراضيها.