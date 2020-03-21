السبت 21 مارس 2020 20:38
إيطاليا تسجل نحو 800 حالة وفاة بفيروس كورونا في يوم واحد
سجلت إيطاليا السبت عددا قياسيا جديدا من الوفيات بفيروس كورونا في 24 ساعة بلغ 793، ما يرفع الحصيلة الإجمالية إلى 4825 وفاة في شهر واحد، وفق أرقام الدفاع المدني.
أحصت السلطات الإيطالية 6557 إصابة جديدة بالوباء في عدد قياسي آخر يثير القلق.
وسجل العدد الأكبر من الوفيات وهي 546 في منطقة لومبارديا شمال البلاد بالإضافة إلى نحو نصف المصابين الجدد.
وبلغ إجمالي أعداد المصابين في البلاد 53578 تعافى منهم 6072 بينما يقبع 2857 شخصا في حالة حرجة بالمستشفيات.
المصدر
الجزيرة مباشر
وكالات
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