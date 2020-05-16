فيروس كورونا
السبت 16 مايو 2020 23:28

إيطاليا: تراجع الوفيات اليومية بكورونا إلى أدنى مستوى منذ شهرين

العدد الإجمالي للوفيات في إيطاليا منذ ظهور الفيروس وصل إلى 31763 شخصا
رويترز
قالت وكالة الحماية المدنية الإيطالية إن عدد وفيات فيروس كورونا تراجع إلى 153 حالة، اليوم السبت، مقابل 242 وفاة أمس الجمعة في أدنى حصيلة منذ التاسع من مارس/آذار.

وأضافت الوكالة أن الإصابات الجديدة زادت 875 حالة، اليوم السبت، مقابل 789 أمس الجمعة.

وذكرت الوكالة أن العدد الإجمالي للوفيات في إيطاليا منذ ظهور الفيروس في 21 فبراير/شباط وصل إلى 31763 شخصا وهو ثالث أكبر عدد وفيات في العالم بعد الولايات المتحدة وبريطانيا.

وارتفع عدد حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس إلى224760 ، وهي خامس أعلى حصيلة للإصابات بعد الولايات المتحدة واسبانيا وبريطانيا وروسيا.

وتراجع عدد الأشخاص الحاملين للمرض حاليا من 72070 أمس الجمعة إلى 70187 اليوم السبت.

وانخفض أيضا عدد المرضى بوحدات الرعاية المركزة إلى 775 اليوم السبت مقابل 808 أمس الجمعة في تراجع مستمر منذ فترة. كما بلغ عدد المتعافين من العدوى 122810 اليوم السبت مقابل 120205 أمس الجمعة.

 وعالميا، حتى مساء اليوم السبت أصاب فيروس كورونا أكثر من 4 ملايين و677 ألفا بالعالم، توفي منهم ما يزيد على 310 آلاف، وتعافى أكثر من مليون و785 ألفا، وفق موقع "Worldometer" المتخصص في رصد ضحايا الفيروس.

المصدر
الجزيرة مباشر
وكالات
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إيطاليا
فيروس كورونا

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