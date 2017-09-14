كرة قدم
الخميس 14 سبتمبر 2017 20:41

إيسكو يجدد عقده مع الريال بشرط جزائي 700 مليون يورو

إيسكو
أعلن فريق ريال مدريد الأسباني لكرة القدم، اليوم الخميس، عن توصله لاتفاق مع لاعب وسط الملعب إيسكو على تمديد التعاقد بينهما حتى عام 2022.

ولعب إيسكو، الذي سينتهي عقده القديم بنهاية الموسم الحالي، دورا بارزا في استعادة الريال لقب الدوري الأسباني في الموسم الماضي، الذي شهد أيضا احتفاظ الفريق بلقب بطولة دوري أبطال أوربا للعام الثاني على التوالي.

وذكر النادي الملكي في بيان نشره على موقعه الإليكتروني الرسمي "اتفق  ريال مدريد وإيسكو على تمديد عقد اللاعب الذي سيبقى في النادي حتى 30 يونيو /حزيران عام 2022".

وأشارت تقارير إخبارية أسبانية إلى أن العقد الجديد لإيسكو يتضمن شرطا جزائيا بلغت قيمته 700 مليون يورو (9ر830 مليون دولار)، لإغلاق الطريق أمام الفرق التي ترغب في الظفر بخدمات اللاعب.

ويأتي الاتفاق على تمديد التعاقد مع إيسكو بعد يوم واحد فقط من تجديد عقد الظهير الأيسر البرازيلي مارسيللو مع الريال حتى عام 2022 أيضا.

المصدر
الجزيرة مباشر
الألمانية
كلمات مفتاحية
الدوري الإسباني
ريال مدريد
إيسكو

اقرأ أيضا

Thumbnail
المغنية سيلينا غوميز تعلن زراعتها لكلية تبرعت بها ممثلة
Thumbnail
أمير قطر في جولة خارجية للقاء زعماء ثلاث دول

الأكثر قراءة

  1. شاهد: وفاة لاعب كمال أجسام أثناء أدائه حركة استعراضيه
  2. شاهد: وفاة قارئ إندونيسي شهير أثناء تلاوته القرآن
  3. شاهد: لحظة انفجار لغم في جرافة
  4. نشطاء: صورة للرئيس المصري في وضع "مُهين" برفقة ترمب
  5. شاهد: الجيش المصري يصفي عددا من شباب سيناء عقب اعتقالهم