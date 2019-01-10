الخميس 10 يناير 2019 20:11
إير فرانس تعلق رحلاتها للسعودية أول فبراير
قالت شركة إير فرانس في بيان اليوم الخميس إنها ستعلق رحلاتها إلى السعودية اعتبارا من الأول من فبراير شباط بسبب ضعف الأداء الاقتصادي على هذا المسار.
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الشركة ذكرت في بيان: بسبب الأداء الاقتصادي، وفي ضوء التعاون مع الخطوط الجوية السعودية على هذا المسار، سيجري تعليق الرحلات التي تسيرها إير فرانس
البيان: الرحلات المباشرة بين باريس والعاصمة السعودية الرياض ستتولاها الخطوط الجوية السعودية في إطار اتفاق تعاون بين الشركتين.
المصدر
الجزيرة مباشر
رويترز
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