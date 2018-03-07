السعودية وإسرائيل
الأربعاء 7 مارس 2018 18:37

إير انديا: السعودية سمحت بتسيير رحلات بين الهند وإسرائيل مرورا بالمجال الجوي للمملكة

قال متحدث باسم شركة الطيران الهندية (إير انديا) لرويترز الأربعاء إن الشركة سُمح لها بتسيير رحلات بين نيودلهي وتل أبيب مرورا بالمجال الجوي السعودي.

وينهي هذا حظرا استمر 70 عاما ويمثل تحولا دبلوماسيا مفاجئا.

ولا تعترف السعودية بإسرائيل ورفع الحظر على المرور في المجال الجوي سيعكس فيما يبدو ذوبانا للجليد بين إسرائيل والمملكة، وكلاهما حليف للولايات المتحدة ويتشاركان في القلق بشأن نفوذ إيران في المنطقة.

وقال المتحدث باسم إير انديا إن الشركة تخطط لتسيير ثلاث رحلات في الأسبوع وإن الطيران في المجال الجوي السعودي سيخفض زمن الرحلة بمقدار ساعتين.

المصدر
الجزيرة مباشر
رويترز
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السعودية
الهند
إسرائيل
طيران

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