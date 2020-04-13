فيروس كورونا
الاثنين 13 أبريل 2020 15:20

إيران..111 وفاة و1617 إصابة جديدة بكورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية

أسرة في أحد أكبر مراكز التسوق في إيران تم تحويله إلى مركز لاستقبال مرضى كورونا في طهران
رويترز
ارتفعت الإثنين، وفيات فيروس كورونا في إيران إلى 4 آلاف و585، إثر تسجيل 111 وفاة جديدة في الساعات الـ 24 الماضية.

وذكر المتحدث باسم وزارة الصحة الإيرانية، كيانوش جهانبور، أن البلاد سجلت 1617 إصابة جديدة بكورونا، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 73 ألفا و303، حسبما نقل التلفزيون الرسمي.

وأضاف جهانبور، أن الوفيات جراء الفيروس ارتفعت إلى 4 آلاف و585، عقب تسجيل 111 وفاة جديدة، في الـ 24 ساعة الماضية.

وأكد أن 3 آلاف و877 من المصابين بالفيروس وضعهم حرج، بينما تعافى 45 ألفا و983 آخرين.

وفي 19 فبراير/ شباط الماضي، سجلت إيران أول إصابة بفيروس كورونا في مدينة قم (شمال).

وحتى ظهر الإثنين، تجاوز عدد مصابي كورونا حول العالم مليونا و861 ألفا، توفي منهم أكثر من 114 ألفا، فيما تعافى أكثر من 431 ألفا.

المصدر
الأناضول
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