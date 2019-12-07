أمريكا وإيران
السبت 7 ديسمبر 2019 15:48

إيران وأمريكا تتبادلان الإفراج عن محتجزين

الدكتور مسعود سليماني (يمين) مع وزير الخارجية الإيراني
رويترز
تبادلت الولايات المتحدة وإيران، الإفراج عن محتجزين لدى كل منهما، إذ تم إطلاق سراح أمريكي من أصل صيني محتجز في طهران في حين أطلقت واشنطن سراح سجين إيراني.
التفاصيل
  • أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب إطلاق سراح الأمريكي، وقال إن مواطنا أمريكيا مسجونا في إيران منذ 2016 بتهمة التجسس أفرج عنه وهو في طريقه للعودة إلى بلاده.
  • قال ترمب في بيان "بعد أكثر من ثلاث سنوات من سجنه في إيران، شي يو وانغ عائد إلى الولايات المتحدة" في وقت أكدت فيه زوجة وانغ الإفراج عنه.
  • أعلن وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف في تغريدة اليوم السبت عن الإفراج عن الدكتور مسعود سليماني، الذي كان محتجزا في الولايات المتحدة منذ حوالي عام.
  • ظريف أشار في التغريدة إلى الإفراج عن المواطن الأمريكي تشي يه وانغ الذي كان محتجزا لدى طهران، وفقًا لوكالة فارس للأنباء.
تبادل السجناء
  • قال ظريف" أنا مسرور للغاية لأن الأستاذ مسعود سليماني والسيد وانغ سينضمان قريبا إلى أسرتيهما.. أنا أقدر كل المعنيين وخاصة الحكومة السويسرية ".
  • تجدر الإشارة إلى سويسرا ترعى المصالح الأمريكية في إيران. 
المصدر
وكالات
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