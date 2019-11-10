الأحد 10 نوفمبر 2019 18:02
إيران: لا نعرف مصير ضابط مفقود من إف بي آي
قالت وزارة الخارجية الإيرانية الأحد إنه لم يعرف بعد مكان الضابط السابق بمكتب التحقيقات الاتحادي روبرت ليفنسون، المفقود منذ زيارته لجزيرة كيش الإيرانية في عام 2007.
التفاصيل
- اختفى لفينسون أثناء رحلة للجزيرة الواقعة في الخليج. ونفى المسؤولون الإيرانيون مرارا أي معرفة باختفائه أو بمكانه.
- عباس موسوي المتحدث باسم وزارة الخارجية: هناك دعوى قضائية بشأن ليفنسون في بلادنا باعتباره مفقودا والأمر يستند لاعتبارات إنسانية.
- موسوي كان يعلق على تقرير إعلامي غربي عن أن إيران أبلغت الأمم المتحدة بأن ليفنسون موضع دعوى جنائية منظورة.
خلفيات
- تقول إف بي آي إن ليفنسون هو عميل متقاعد سافر إلى جزيرة كيش الإيرانية كمحقق خاص في 8 مارس/آذار 2007 ولم يعثر عليه منذ اليوم التالي لوصوله.
ظهر ليفنسون للمرة الأولى بعد اختفائه في نوفمبر/تشرين الثاني 2010 في فيديو مسجل، وهو يرتدي ملابس سجين باللون الأحمر وبلحية طويلة، وطالب في لافتة يحملها بالعمل على إطلاق سراحه، ولكنه لم يذكر اسم الجهة التي تحتجزه ولا مكان احتجازه.
- في عام 2016 في عهد إدارة الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما قال مسؤولون أمريكيون كبار إنهم يعتقدون أن ليفنسون توفي أثناء احتجازه.
- لكن في يناير/كانون الثاني قال متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية إن ذلك غير دقيق ودعا إيران إلى تحديد مكانه وإعادته إلى بلاده.
- وتصاعدت التوترات بين إيران والولايات المتحدة بدرجة كبيرة منذ أن أعلن الرئيس دونالد ترمب انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي مع إيران العام الماضي وأعاد فرض العقوبات عليها والتي كانت قد رفعت بعد اتفاق عام 2015.
- واعتقل عدد من الأمريكيين في إيران في السنوات الأخيرة.
- وحذر ترمب عام 2017 من أن طهران ستواجه "عواقب جديدة وخطيرة" ما لم تطلق سراح جميع الأمريكيين المحتجزين.
المصدر
الجزيرة مباشر
وكالات
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