إيران
السبت 3 مارس 2018 18:11

إيران: لا محادثات حول البرنامج الصاروخي ما لم يدمر الغرب أسلحته النووية

إيران كشفت مؤخرا عن الصاروخ الباليستي "خرمشهر" مداه 2000 كيلومتر
إيران تعرض صاروخا باليستيا في وقت سابق
أرشيف
أعلن المتحدث باسم القوات المسلحة الإيرانية (السبت) أنه لا يمكن أن يكون هناك حديث عن برنامج الصواريخ الإيرانية قبل تدمير الغرب لأسلحته النووية وصواريخه البعيدة المدى.

وقال الجنرال مسعود جزائري لوكالة "إرنا" للأنباء الرسمية "إن ما يتحدث عنه الأمريكيون من موقع الإحباط بشأن تقييد قدرات الجمهورية الإسلامية الإيرانية الصاروخية، ليس سوى أحلام لن تتحقق".

وأضاف أن "التفاوض حول الصواريخ الإيرانية مشروط بتدمر الأسلحة النووية وصواريخ أمريكا وأوربا بعيدة المدى".

وقال جزائري إن انتقادات الولايات المتحدة لبرنامج الصواريخ الإيرانية "تعود لإخفاقاتهم وهزائمهم في المنطقة".

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب قد هدد بإلغاء الاتفاق النووي الموقع عام 2015 بين إيران ودول الغرب، إذا لم يتم بذل مزيد من الجهود لكبح برنامج إيران الصاروخي.

وتسعى الحكومات الأوربية لاسترضاء ترمب والحفاظ على الاتفاق، وأعربت عن قلق متزايد إزاء برنامج إيران الصاروخي.

والشهر الماضي قال وزير الخارجية الفرنسي جان-إيف لودريان إنه يتعين مناقشة برنامج إيران الصاروخي ودورها في نزاعات إقليمية "إذا ما أرادت العودة إلى الأسرة الدولية".

وانتقد علي أكبر ولايتي مستشار السياسة الخارجية للمرشد الأعلى للجمهورية الاسلامية آية الله علي خامنئي، موقف لودريان قبل يومين من لقائهما المتوقع.

وصرح ولايتي لوكالة "إسنا" شبه الرسمية للأنباء أن "برنامج إيران الدفاعي لا يخص دولاً أجنبية مثل فرنسا، ويجب ألا يقولوا لنا ما هي الصواريخ التي يجب أن نمتلكها. هل نقول لفرنسا كيف تدافع عن نفسها؟".

وأضاف "إذا كانت زيارة لودريان تهدف إلى تعزيز العلاقات بيننا، فعليه تجنب اتخاذ مواقف سلبية". 

المصدر
الجزيرة مباشر
فرانس برس
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إيران
الاتفاق النووي الإيراني
أمريكا
الاتحاد الأوروبي
الصواريخ النووية الإيرانية

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