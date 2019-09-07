السبت 7 سبتمبر 2019 09:52
إيران: لا قيود بعد اليوم على تخصيب اليورانيوم
قالت إيران اليوم السبت إنها رفعت القيود المفروضة على تخصيب اليورانيوم مؤكدة عدم التزامها بقيود الاتفاق النووي المبرم في عام 2015.
وقالت هيئة الطاقة الذرية إنها بدأت منذ الجمعة تنفيذ الخطوة الثالثة من خفض الالتزام بالاتفاق النووي.
أبرز تصريحات المتحدث باسم هيئة الطاقة الذرية الإيرانية
- لا قيود بعد اليوم بشأن تخصيب اليورانيوم وأبحاثه وهذا خاضع لاحتياجات البلاد.
- سياسة خفض الالتزام لا تشمل التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
- تخفيض الالتزامات جاء ردا على انتهاك الولايات المتحدة للاتفاق النووي.
ونقلت وكالة رويترز عن مسؤول إيراني:
- إيران لديها القدرة على تخصيب اليورانيوم بما يتجاوز 20 في المئة.
- 20 من أجهزة الطرد المركزي من طراز آي4 باتت تعمل.
- خلال الشهرين المقبلين سيصبح 164 جهازا من أجهزة الطرد المركزي من طرازآي4 جاهزا للتشغيل.
- قرار تقليص الالتزامات النووية يمكن العدول عنه إذا أوفت الأطراف الأخرى بتعهداتها.
خلفيات
- وقعت إيران والدول الست الكبرى (الولايات المتحدة والصين وروسيا وبريطانيا وفرنسا وألمانيا) اتفاقا إطاريا في عام 2015 تلتزم بموجبه إيران من الحد من أنشطتها النووية مقابل رفع العقوبات المفروضة عليها.
- لكن الولايات المتحدة انسحبت من الاتفاق العام الماضي وأعادت فرض العقوبات على إيران.
- يسمح الاتفاق النووي المبرم بين إيران والقوى الكبرى لطهران بمواصلة أنشطة محدودة للبحث والتطوير فيما يتعلق بتخصيب اليورانيوم دون تخزين اليورانيوم المخصب، ويشمل ذلك العمل بأنواع معينة من أجهزة الطرد المركزي المتطورة.
- كبح الاتفاق أنشطة إيران النووية في مقابل رفع معظم العقوبات عن طهران في عام 2016.
- أعلنت إيران تقليص التزاماتها النووية منذ مايو/أيار عقب انسحاب الرئيس الأمريكي دونالد ترمب من الاتفاق، وهددت بمواصلة تقليص القيود على برنامجها النووي ما لم تفعل القوى الأوربية الموقعة على الاتفاق المزيد لحماية الاقتصاد الإيراني من العقوبات الأمريكية.
المصدر
الجزيرة مباشر
وكالات
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