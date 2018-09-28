الجمعة 28 سبتمبر 2018 13:57
إيران: قواعد أمريكا في المنطقة لن تكون آمنة إذا ارتكبت أي خطأ
قال رجل دين إيراني كبير (الجمعة) إن القواعد الأمريكية في المنطقة لن تكون آمنة إذا ما سعت واشنطن لمواجهة مع طهران.
ونقلت وكالة (ميزان) للأنباء عن آية الله محمد علي موحدي كرماني قوله في خطبة الجمعة في طهران "إذا ارتكبت أمريكا أي خطأ فلن تظل قواعدها حول إيران آمنة".
ولم يخض في التفاصيل لكن طهران حذرت واشنطن في الماضي من أي مواجهة عسكرية.
الحرس الثوري يحذر من تجاوز الخطوط الحمراء لإيران:
- حذر مساعد القائد العام للحرس الثوري الإيراني، العميد حسين سلامي (الجمعة) السعودية والامارات من مغبة التمادي وتجاوز الخطوط الحمراء لإيران.
- الحرس الثوري، طالب السعودية والإمارات باحترام "خطوط إيران الحمراء" وإلا فعليهما تحمل العواقب، في وقت تزيد فيه الولايات المتحدة وحلفاؤها الخليجيون الضغط على طهران لتحد من نفوذها الإقليمي.
- نقلت وكالة فارس عن نائب قائد الحرس الثوري قوله: "إذا تجاوزتم خطوطنا الحمراء فسنتجاوز بالتأكيد خطوطكم الحمراء، تعرفون العاصفة التي يمكن أن تثيرها الأمة الإيرانية".
- سلامي قال في كلمة شديدة اللهجة أمام جمع من المصلين في طهران: "كفوا عن تدبير المؤامرات وإثارة التوترات.. لستم من لا يقهر.. أنتم تعيشون في بيت من زجاج وليس بمقدوركم تحمل انتقام الأمة الإيرانية... ولقد تحلينا بضبط النفس".
- سلامي طالب الأمريكيين بأن "يوقفوا دعم الإرهابيين وإلا سيدفعون الثمن".
- اتهمت إيران الولايات المتحدة بدعم المسلحين الذين نفذوا هجوم السبت الماضي في الأهواز، ونفت واشنطن أي علم مسبق لها بالهجوم وتعهد الحرس الثوري يوم الأحد بانتقام "لا ينسى".
- تتهم طهران، السعودية والإمارات بتمويل خمسة مسلحين هاجموا عرضا عسكريا في جنوب غرب إيران يوم السبت الماضي ما أسفر عن مقتل 25 شخصا بينهم 12 من الحرس الثوري، وتنفي الدولتان أي دور لهما في الهجوم.
- إيران والسعودية خصمان إقليميان وتدعمان أطرافا متحاربة في كل من سوريا واليمن.
المصدر
وكالات
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