"إيران ضد أمريكا" يتصدر تويتر عالميا عقب ضرب قواعد أمريكية
وجاءت غالبية التغريدات ساخرة من الضربات الإيرانية والموقف الأمريكي منها بعد تصريحات الرئيس دونالد ترمب بأن كل شيء على مايرام، وهو ما اعتبره ناشطون استهانة بالحدث.
في حين أشار ناشطون ومغردون آخرون إلى أن الضربة الإيرانية للقواعد الأمريكية ما هي إلا "تمثيلية" لحفظ ماء الوجه بعدما توعد الحرس الثوري الإيراني بالرد على مقتل سليماني، وسط تداول أنباء عن إخلاء القاعدة الأمريكية قبل القصف الإيراني بساعات بتنسيق بين واشنطن وطهران.
وقصف الحرس الثوري الإيراني فجر اليوم الأربعاء قاعدة عين الأسد التي تضم جنودا أمريكيين غربي، كما هدد بضرب حيفا ودبي إذا ردت واشنطن عسكريا.
من ناحيتها، قالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) إن أكثر من 12 صاروخا باليستيا استهدفوا قاعدتي عين الأسد وأربيل اللتين تتمركز فيهما قوات أمريكية.
ونشرت وكالة أنباء فارس الإيرانية فيديو يظهر اللحظات الأولى لإطلاق الصواريخ على قاعدتي عين الأسد وأربيل.
وقال التلفزيون الإيراني إن الهجوم الصاروخي نفذ انتقاما لاغتيال قائد فيلق القدس قاسم سليماني بغارة أمريكية قرب مطار بغداد يوم الجمعة الماضي.
وذكر التلفزيون الإيراني أن هناك "معلومات أولية عن مقتل 80 عسكريًا أمريكيًا على الأقل إثر القصف، بينما قالت واشنطن إنه يجرى حاليا تقييم للإصابات والأضرار الناجمة عن الهجمات.
ونقل التلفزيون الإيراني عن مصدر بالحرس الثوري قوله إن إيران ترصد 100 هدف آخر في المنطقة إذا اتخذت واشنطن أي إجراءات للرد العسكري.
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لحظة بلحظة.. إيران تقصف قواعد أمريكية "انتقاما" لمقتل قاسم سليماني
الحرس الثوري الإيراني يتوعد الولايات المتحدة برد "أشد عنفًا وسحقًا"
الرد الامريكي علي صواريخ ايران— Omda Mahdy (@MahdyOmda) January 8, 2020
يتوقف علي ترمب حين يستيقظ ويفتح التلفاز
اذا وجد الاعلام الامريكي يسخر منه سوف يرد وبقوة اذا وجد ان الوضع ليس سيء للغاية لن يرد #IranvsUSA pic.twitter.com/JXQb3l1dF7
#IranvsUSA— عالمي قديم 2000 !!! (@k44544k3) January 8, 2020
إذا لم ترد أمريكا على هذا الهجوم الإيراني على القاعدة الأمريكية بالعراق ؛ فأن كلام هذا الشخص👇 بالتغريدة صحيح ١٠٠%١٠٠
فأيران ليست بند للولايات المتحدة الأمريكية .. pic.twitter.com/eS2pFM4fXV
مصدر عسكري بريطاني يتحدث عن؛ استعداد بريطانيا للمواجهة.. و رسمياً أمريكا مع دولة اقليمية تدرس قصف إيران... ومقرات حزب الله لبنان والعراق.— Amjad Taha أمجد طه (@amjadt25) January 8, 2020
خلال ساعات..... إذ لم يتم تأجيل الأمر....#امجد_طه #IranvsUSA
مجنون مجنون اللي يتوقع— راكــان العتيبي (@mftaaaa7) January 8, 2020
ان ايران راح تتجرأ وتحارب
امريكا ...)
ومستحيل ايران تتجرأ
وتقتل جندي امريكي واحد
#IranvsUSA pic.twitter.com/tip4VqJYEL
حصيلة الانتقام الإيراني:— طوني بولس (@TonyBouloss) January 8, 2020
-إسقاط طائرة أوكرانية عن طريق الخطأ ومقتل ركابها ال 180
-مقتل اكثر من 50 إيراني نتيجة التدافع اثناء دفن سليماني
-معظم الصواريخ البالستية لم تصب أهدافها وسقط بعضها ضمن الأراضي الإيرانية وأخرى حول المدن العراقية ولم يسجل قتلى اميركيين#عين_الاسد #IranvsUSA pic.twitter.com/kI6frZs50K
اذا هي الحرب #IranvsUSA pic.twitter.com/YynZDsxRJl— Ehab Sonbol (@EbnSonbol) January 8, 2020