السبت 9 نوفمبر 2019 15:58
إيران: رفعنا التخصيب لـ 5% والأوربيون لم ينفذوا ما طرحوه
أعلنت إيران، اليوم السبت، أنها تقوم الآن بتخصيب اليورانيوم حتى 5%، بعد سلسلة من الخطوات التي تخلفت فيها عن التزاماتها بموجب اتفاق العام 2015 الذي انسحبت منه واشنطن.
رفع نسبة التخصيب
- حدد الاتفاق سقف التخصيب عند 3.67% لكن إيران أعلنت أنها لن تلتزم بذلك بعد أن تخلت واشنطن من جانب واحد عن الاتفاق العام الماضي وفرضت عليها عقوبات مشددة.
- المتحدث باسم المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية، بهروز كمالوندي قال في مؤتمر صحفي بطهران اليوم: بناء على احتياجاتنا وما طُلب منا ننتج حاليًا بنسبة 5%.
أبرز تصريحات كمالوندي:
- تم تشغيل 1044 جهازا للطرد المركزي في مفاعل فوردو النووي ضمن الخطوة الرابعة من خفض التزاماتنا النووية.
- الخطوات التي طرحها الأوربيون بشأن الاتفاق النووي لم تطبق على أرض الواقع.
- مفتشو الوكالة الدولية للطاقة سيقومون غدًا بفحص عينة تخصيب اليورانيوم في المنشأة والتحقق من الصدقية وإدراج ذلك في تقرير الوكالة.
- تم اتخاذ الخطوة الرابعة بإيعاز من الرئيس الإيراني حسن روحاني.
- تم إنجاز عملية ضخ الغاز وجرى أخذ عينات من منتج أجهزة الطرد المركزي وطُلِب من الوكالة رؤية المراحل.
خفض التزامات الاتفاق النووي
- يوم الأربعاء الماضي، أعلنت منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، بدء عملية تخصيب اليورانيوم في منشأة فوردو، في إطار خفض طهران التزاماتها ضمن الاتفاق النووي.
- سبق أن أكدت إيران عزمها على اتخاذ المرحلة الرابعة، ما لم تفِ الأطراف الأخرى الموقعة على الاتفاق النووي بالتزاماتها.
- في سبتمبر/ أيلول الماضي، قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، في بيان، إنها تحققت من تركيب طهران أو بدئها بتركيب 56 جهازا للطرد المركزي.
- تطالب طهران الأطراف الأوربية الموقعة على الاتفاق، بالتحرك لحمايته من العقوبات الأمريكية، وذلك منذ انسحاب واشنطن منه في مايو/ آيار 2018.
- بانسحابها، قررت واشنطن فرض عقوبات اقتصادية على إيران، وشركات أجنبية لها صلات مع طهران، ما دفع بعض الشركات، خصوصا الأوربية، إلى التخلي عن استثماراتها هناك.
- اتخذت إيران ثلاث خطوات سابقة في إطار تقليص التزاماتها المنصوص عليها في الاتفاق النووي بعد انسحاب الولايات المتحدة وعدم وفاء أطراف أخرى في الاتفاق (فرنسا وبريطانيا وألمانيا) بدعم التبادلات التجارية مع طهران بموجب الآلية التي اتفقوا عليها.
المصدر
الجزيرة مباشر
وكالات