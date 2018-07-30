الاثنين 30 يوليو 2018 17:14
إيران تُحمل الإمارات مسؤولية الكارثة الإنسانية في اليمن
قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية بهرام قاسمي، إن دولة الإمارات تتحمل مسؤولية كبرى وأساسية حيال الكارثة الإنسانية في اليمن.
تصريحات المتحدث باسم الخارجية الإيرانية:
- المسؤولون الإماراتيون يتلفظون بكلام أكبر من حجمهم وحجم بلدهم، واصفا تلك التصريحات بالفارغة.
- ووصف فكرة تشكيل "ناتو عربي" ضد إيران بأنها مجرد شعار.
- العلاقات بين الدول التي تتحدث عن تشكيل حلف كهذا، لا تسمح بتحقيق أي انسجام أو إجماع بهذا الخصوص.
- إيران تبذل جهودا جادة للعمل مع جيرانها لإيجاد الأمن والاستقرار.
الأوضاع في الحديدة
- أصيب عدد من سكان مخيم النازحين في محافظة الحديدة، إثر اقتحامه من قبل مسلحين.
- شهود قالوا إن قوة مسلحة، تابعة لأمن محافظة لحج، اقتحمت المخيم وأطلقت النار عشوائياً.
- الشهود أضافوا أن الهجوم أدى إلى سقوط عدد من الجرحى وحدوث فوضى عارمة.
- الجنود نهبوا كثيراً من محتويات المخيم المقدمة من المؤسسات الخيرية بحسب الشهود.
- المخيم أُنشئ قبل أكثر من شهر، مع اشتداد المعارك في محافظة الحديدة، وتقطنه أكثر من 200 أسرة.
المصدر
الجزيرة
وكالات