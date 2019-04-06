إيران توسع عمليات الإجلاء خوفا من فيضانات جديدة

أخلت السلطات الإيرانية بلدات وقرى أخرى مهددة بالفيضانات رويترز

أخلت السلطات الإيرانية بلدات وقرى أخرى مهددة بالفيضانات بعد أن توقعت الأرصاد الجوية هطول مزيد من الأمطار على جنوب البلاد في الوقت الذي وصل فيه عدد ضحايا الفيضانات إلى 70 قتيلا.

التفاصيل: التلفزيون الإيراني قال إنه يجري نقل كثيرين من سكان سوسنكرد التي يبلغ عددهم نحو 50 ألف نسمة وخمس بلدات أخرى في إقليم خوزستان إلى مناطق أكثر أمانا.

قال غلام رضا شريعتي حاكم إقليم خوزستان للتلفزيون الرسمي: "صدر أمر بالإجلاء، ونوصي النساء والأطفال بالمغادرة ولكن نطلب من الرجال والشبان البقاء ومساعدتنا" في جهود الإنقاذ.

قال التلفزيون إنه سيتم إخلاء سبع قرى تهددها الانهيارات الأرضية في إقليم لورستان المجاور.

نقلت وكالة الجمهورية الإسلامية الإيرانية للأنباء عن بير حسين كوليفاند رئيس أجهزة الطوارئ في البلاد قوله إن ما لا يقل عن 70 شخصا لقوا حتفهم. تأثرت نحو 1900 مدينة وقرية بالفيضانات بعد الأمطار الغزيرة غير المتوقعة التي شهدتها إيران خلفية: تأثرت نحو 1900 مدينة وقرية بالفيضانات بعد الأمطار الغزيرة غير المتوقعة التي شهدتها إيران منذ 19 مارس/ آذار الماضي.

تكافح وكالات الإغاثة للتعامل مع الكارثة التي أدت إلى لجوء 86 ألف شخص إلى مراكز طوارئ.

قالت الحكومة للمواطنين وخاصة المزارعين الذين تأثروا بالفيضانات إنه سيتم تعويضهم.

مع استمرار المياه في إغراق القرى، قالت الحكومة إنها نشرت المزيد من الوحدات العلاجية المتنقلة في الأقاليم الجنوبية.

نقلت طائرات الهليكوبتر المخصصة للطوارئ أكثر من ألف شخص إلى مناطق آمنة في الأيام الأخيرة.

كرر رئيس الحرس الثوري الإيراني أن القوات المسلحة "تستخدم كل طاقتها" لتقليل الأضرار في خوزستان.

تساعد شركات التنقيب الإيرانية وغيرها من شركات الطاقة في جهود الإغاثة من المناطق التي أغرقتها الفيضانات وتستخدم مضخات لإزالة المياه.

قالت الحكومة إنّ الفيضانات أحدثت أضراراً في نحو 12 ألف كيلومتر من الطرقات أو 36% من شبكة الطرقات في البلاد.