إيران
الخميس 22 أغسطس 2019 12:40

إيران تكشف عن منظومة جديدة للدفاع الصاروخي محلية الصنع

إيران كشفت عن منظومة دفاعية جديدة في 10 أغسطس/ آب
رويترز
كشفت إيران، اليوم الخميس عن نظام صاروخي متنقل أرض- جو بعيد المدى تم تصنيعه محليا، وسط التوتر بينها وبين الولايات المتحدة.
التفاصيل
  • عرض التلفزيون الرسمي لقطات للرئيس حسن روحاني وهو يحضر مراسم الكشف عن النظام الصاروخي بافار-373 والذي وصفته وسائل الإعلام الإيرانية بأنه منافس للنظام الصاروخي الروسي إس-300.
  • ذكرت وسائل إعلام حكومية محلية أن إيران عرضت ما وصفته بأنه نظام صاروخي أرضي طويل المدى متنقل محليا اليوم الخميس.
  • يأتي هذا الإعلان في وقت يتصاعد فيه التوتر بين إيران والولايات المتحدة، وجاء كشف النقاب عن النظام في يوم صناعة الدفاع الوطني الإيراني.
خلفيات:
  • أسقطت إيران طائرة استطلاع أمريكية بدون طيار في الخليج بصاروخ أرض جو في يونيو/ حزيران الماضي.
  • طهران تقول إن الطائرة بدون طيار كانت تطير فوق أراضيها، لكن الولايات المتحدة تقول إنها كانت في المجال الجوي الدولي.
  • طورت إيران صناعة أسلحة محلية كبيرة في وجه العقوبات والحظر الدولي الذي منعها من استيراد العديد من الأسلحة.
  • يقول محللون عسكريون غربيون إن إيران كثيراً ما تبالغ في قدراتها على التسلح، على الرغم من المخاوف بشأن برنامج الصواريخ الباليستية بعيدة المدى.
  • واشنطن انسحبت العام الماضي من الاتفاقية النووية التي أبرمتها إيران مع القوى العالمية في عام 2015 لكبح طموحاتها النووية في مقابل تخفيف العقوبات الاقتصادية.
المصدر
رويترز
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