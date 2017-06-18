إيران
الأحد 18 يونيو 2017 23:56

إيران تقصف دير الزور السورية رداً على هجوم ضريح الخميني

الهجوم على مبنى البرلمان في العاصمة الإيرانية
الهجوم على مبنى البرلمان في العاصمة الإيرانية
رويترز
أعلن الحرس الثوري الإيراني، الأحد، قصف من أسماهم بـ"التكفيريين الإرهابيين" بمدينة دير الزور شرقي سوريا، بصواريخ أرض أرض متوسطة المدى.

وقال بيان نُشر على موقع "سباه نيوز" الإخباري، التابع للحرس الثوري، إن "الصواريخ أطلقت من محافظتي كرمنشاه وكردستان شمال غربي البلاد".

وأوضح البيان أن "القصف يأتي في إطار الرد بالمثل على التكفيريين الإرهابيين، إثر تفجيرين استهدفا البرلمان الإيراني وضريح آية الله الخميني في طهران مؤخراً".

وأضاف أن "القصف أسفر عن القضاء على بعض الإرهابيين".

يذكر أن 23 شخصًا بينهم 5 مهاجمين قتلوا، وجرح 52 آخرون خلال الهجومين اللذين تعرض لهما، في 7 يونيو/حزيران الجاري، مبنى مجلس الشورى الإيراني (البرلمان)، وضريح الإمام الخميني في طهران.

وتبنى تنظيم "داعش" الإرهابي، المسؤولية عن تنفيذهما، وفق بيان منسوب له.

المصدر
الأناضول
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دير الزور
ضريح الخميني
الحرس الثوري الإيراني

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