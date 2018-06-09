إيران وأمريكا
السبت 9 يونيو 2018 19:02

إيران تقاضي بوينغ بعد قرار وقف تزويدها بالطائرات

قالت منظمة الطيران المدني الإيرانية إن طهران ستقاضي شركة بوينغ الأمريكية لتصنيع الطائرات بعد قرارها عدم تسليم طهران أية طائرة من الطائرات التي التزمت بتزويدها بها.

ونقلت وسائل إعلام عن المتحدث باسم المنظمة رضا جعفر زاده: "بحكم أن هناك عقدا قانونيا بيننا وبين هذه الشركة، فنحن سنلجأ إلى القانون، وهناك شرط جزائي ضمن العقد الموقع بين الشركات الإيرانية وبوينغ، سنعتمد عليه في تحركنا القضائي".

واعتبر جعفر زاده أن قرار الشركة الأمريكية كان متوقعا موضحا "اطلعنا على هذا الموضوع ولدينا علم به، وباعتبار أنها شركة أمريكية فهذا الأمر متوقع".

وأعلنت شركة بوينغ أنها لن تسلم طهران أية طائرة، تماشيا مع الحظر الأمريكي، وذلك بعد أسابيع من إلغاء واشنطن تراخيص لبوينغ تخص إيران تنفيذا لقرار الانسحاب من الاتفاق النووي.

ووقعت الخطوط الجوية الإيرانية عقدا مع شركة بوينغ في ديسمبر/ كانون الأول 2016 لتسليمها 80 طائرة بقيمة 16.6 مليار دولار، وكان من المفترض أن يتم تسليم أول 30 طائرة بين العامين 2022 و2024.

كما وقعت شركة "أسمان" الإيرانية عقدا مع بوينغ لشراء 30 طائرة من طراز "بوينغ ماكس 737"، بقيمة 3 مليارات دولار.

المصدر
وكالة الأنباء الألمانية
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عقوبات أمريكية
شركة بوينغ
طائرات بوينغ

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