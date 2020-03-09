إيران
الاثنين 9 مارس 2020 15:34

إيران تفرج عن نحو 70 ألف سجين بسبب تفشي كورونا

رئيس السلطة القضائية الإيرانية إبراهيم رئيسي
غيتي
قال رئيس السلطة القضائية في إيران إبراهيم رئيسي اليوم الاثنين إنه تم الإفراج عن نحو 70 ألف سجين بسبب تفشي فيروس كورونا في البلاد.

ونقل موقع ميزان الإخباري التابع للسلطة القضائية عن رئيسي أنه قال "الإفراج عن السجناء سيستمر ما دام لا يمثل خطرا على الأمن في المجتمع".

ولم يحدد رئيسي إن كان سيتم إعادة هؤلاء السجناء إلى السجن في وقت لاحق.

وتشهد إيران واحدا من أعلى معدلات الوفيات بسبب المرض بعد الصين حيث نشأ الفيروس، كما تعد الآن مركز انتشار الفيروس في الشرق الأوسط.

وذكر المتحدث باسم وزارة الصحة الإيرانية كيانوش جهانبور على التلفزيون الرسمي اليوم الاثنين أن عدد الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا بلغ 237 حالة بينما بلغت الإصابات 7161.

وشملت الأرقام 595 إصابة جديدة و43 وفاة جديدة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

المصدر
رويترز (578501
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