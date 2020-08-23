إيران
الأحد 23 أغسطس 2020 19:24

إيران تعلن نتائج التحقيق بشأن الطائرة الأوكرانية المنكوبة.. كيف سقطت؟

حطام الطائرة الأوكرانية المنكوبة في إيران
غيتي
أصدرت إيران جزءا من التقرير النهائي الخاص بحادث إسقاط الطائرة الأوكرانية من قبل قوات الحرس الثوري الإيراني عن طريق الخطأ؛ ما أسفر عن مقتل جميع ركابها البالغ عددهم 176 شخصا.

قالت إيران إن تحليل الصندوقين الأسودين لطائرة الركاب الأوكرانية التي أسقطتها تُظهر أنها أُصيبت بصاروخين يفصل بينهما 25 ثانية وأن الركاب ظلوا على قيد الحياة لبعض الوقت بعد الانفجار الأول.

ونشرت منظمة الطيران المدني الإيرانية، على موقعها الإلكتروني، أن النتائج المعلنة جاءت على خلفية استعادة عدد من البيانات بينها جزء من محادثات قمرة القيادة، حسبما نقلت وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية.

وكشف رئيس منظمة الطيران المدني الإيرانية، تراج دهقاني زنكنه، تعليقا على التقرير، أن "25 ثانية فصلت بين الصاروخين اللذين تسببا في إسقاط الطائرة".

وقال: "الصندوقان الأسودان لطائرة الركاب الأوكرانية لا يحتويان على محادثات سوى لمدة 19 ثانية بعد الانفجار الأول، رغم أن الصاروخ الثاني أصاب الطائرة بعد 25 ثانية".

وأضاف أنّ الصاروخ الأول "تسبب في سقوط شظايا في الطائرة؛ ما أدى على الأرجح إلى تعطل مسجلاتها".

ولم يكشف زنكنه أي تفاصيل تتعلق بمحادثة قمرة القيادة التي تم استردادها.

فيما أوضح أن ممثلين عن الولايات المتحدة وأوكرانيا وفرنسا وكندا وبريطانيا والسويد – وهي الدول التي قُتل مواطنوها في الحادث - كانوا حاضرين خلال عملية جمع البيانات من أجهزة التسجيل.

وفي 8 lk يناير/ كانون الثاني الماضي، سقطت طائرة ركاب أوكرانية من طراز "بوينغ 737" في طهران بعد دقائق من إقلاعها؛ ما أسفر عن مصرع 176 شخصا، هم 82 إيرانيا و57 كنديا و11 أوكرانيا و10 سويديين و4 أفغان و3 ألمان و3 بريطانيين، إضافة لطاقم الطائرة.

وبعد أيام من إنكار مسؤوليتها عن الحادث، أقرت هيئة الأركان الإيرانية، في بيان، fأن منظومة دفاع جوي تابعة لها أسقطت طائرة الركاب؛ إثر "خطأ بشري" لحظة مرورها فوق "منطقة عسكرية حساسة".

فيما أعلن الحرس الثوري الإيراني، على لسان قائد القوة الجوفضائية التابعة له، العميد أمير علي حاجي زادة، تحمله مسؤولية إسقاط الطائرة.

وأجرى مسؤولون إيرانيون وأوكرانيون محادثات بشأن تعويض أسر الضحايا. ومن المقرر عقد جولة أخرى من المحادثات في أكتوبر /تشرين الأول.

المصدر
الجزيرة مباشر
وكالات

اقرأ أيضا

Thumbnail
بهدف نظيف.. البايرن يفوز بدوري أبطال أوربا (فيديو)
Thumbnail
أثار هلعا.. انفجار جديد جنوبي العاصمة اللبنانية بيروت (فيديو)
Thumbnail
مصر: قانون دار الإفتاء.. معركة جديدة بين السيسي وشيخ الأزهر
Thumbnail
الإمارات تجند يمنيين للقتال ضد حكومة الوفاق في ليبيا.. إليك التفاصيل
Thumbnail
غاز المتوسط: تركيا تمدد مهام سفينة تنقيب.. وأكار: "لن نسمح بتهديد أمننا"

الأكثر قراءة

  1. قطر تعلن حزمة قرارات جديدة للحد من فيروس كورونا[فيديو]
  2. شاهد: فيل تنمو ناباه لأسفل في حالة نادرة بماليزيا
  3. تعرف على متصدري قائمة أغنياء العالم لعام 2016
  4. غارة جوية إسرائيلية على موقع لـ"القسام " بغزة
  5. الفيضانات تجبر آلاف الإندونيسيين على النزوح من جاكرتا