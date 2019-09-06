الجمعة 6 سبتمبر 2019 10:05
إيران تعلن تقليصا جديدا في التزاماتها النووية
قالت إيران إنها اتخذت خطوة جديدة لتقليص التزاماتها المنصوص عليها في الاتفاق النووي المبرم عام 2015.
التفاصيل
- وكالة أنباء الطلبة نقلت عن عباس موسوي المتحدث باسم وزارة الخارجية قوله: وزير الخارجية محمد جواد ظريف أعلن في رسالة إلى مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوربي فيدريكا موغيريني أن إيران رفعت كل القيود عن أنشطتها للبحث والتطوير.
- التلفزيون الرسمي الإيراني: منظمة الطاقة الذرية الإيرانية ستكشف يوم السبت تفاصيل خطوة طهران الجديدة.
- إيران قالت يوم الأربعاء إنها ستبدأ تطوير أجهزة الطرد المركزي حتى تسرع عملية تخصيب اليورانيوم، التي يمكن أن تنتج وقودا لمحطات الطاقة النووية أو لصنع أسلحة.
دعوات أوربية
- دعت فرنسا إيران الخميس للامتناع عن أي عمل يتنافى والتزاماتها بموجب الاتفاق النووي
- المتحدثة باسم الخارجية الفرنسية آنييس فون در مول: على إيران الامتناع عن أي عمل ملموس يتنافى والتزاماتها، من شأنه الحاق ضرر بجهود نزع فتيل التصعيد.
- المتحدثة: فرنسا تبذل جهودا بهدف احتواء التوتر وثمة أبواب أعيد فتحها.
- المتحدثة: من المؤكد أن عدم انتهاك اتفاق فيينا مجددا والعودة إلى التزام كامل بالاتفاق هما هدفان أساسيان في هذه العملية.
- المتحدثة: سندرس البعد الملموس لهذا الاعلان بالتعاون مع شركائنا والوكالة الدولية للطاقة الذرية.
- متحدث باسم الاتحاد الأوربي الخميس: نعتبر هذه الأنشطة غير متوافقة مع الاتفاق النووي.
- المتحدث: نحضّ إيران على التراجع عن هذه الخطوات والامتناع عن أي خطوات إضافية تقوض الاتفاق النووي.
خلفيات
- تنفي طهران السعي لامتلاك أسلحة نووية.
- يسمح الاتفاق النووي المبرم بين إيران والقوى الكبرى لطهران بمواصلة أنشطة محدودة للبحث والتطوير فيما يتعلق بتخصيب اليورانيوم دون تخزين اليورانيوم المخصب، ويشمل ذلك العمل بأنواع معينة من أجهزة الطرد المركزي المتطورة.
- كبح الاتفاق أنشطة إيران النووية في مقابل رفع معظم العقوبات عن طهران في عام 2016.
- لكن الولايات المتحدة انسحبت من الاتفاق العام الماضي وأعادت فرض العقوبات على إيران.
- ردت إيران بتقليص التزاماتها النووية منذ مايو/أيار، وهددت بمواصلة تقليص القيود على برنامجها النووي ما لم تفعل القوى الأوربية الموقعة على الاتفاق المزيد لحماية الاقتصاد الإيراني من العقوبات الأمريكية.
المصدر
الجزيرة مباشر
وكالات
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