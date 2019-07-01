إيران تعلن تجاوز الحد المسموح لها من اليورانيوم المخصب

الرئيس الإيراني حسن روحاني (يسار) ووزير الخارجية جواد ظريف غيتي - أرشيفية

أكدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، المكلفة بالتحقق من تطبيق طهران الاتفاق النووي الموقع عام 2015، أن مخزون طهران من اليورانيوم المخصب تجاوز الحد المسموح به.

فيما نقلت وكالة الطلبة الإيرانية للأنباء عن وزير الخارجية محمد جواد ظريف قوله، الإثنين، إن بلاده تخطت الحد المسموح لها به من مخزون اليورانيوم المخصب. التفاصيل: المتحدث باسم الوكالة الدولية للطاقة الذرية قال في تصريح مكتوب بعيد إعلان طهران تجاوز مخزونها من اليورانيوم المخصب بنسبة 3,67% للمخزون المحدد بموجب الاتفاق النووي.

المتحدث: "الوكالة تحققت في الأول من يوليو/ تموز من تجاوز مجمل مخزون (طهران) من اليورانيوم المخصب الـ300 كيلوغرام" والمدير العام للوكالة يوكيا أمانو أبلغ مجلس الحكام بذلك. إعلان إيران وزير الخارجية الإيراني أكد تخطي بلاده للحد البالغ 300 كيلوجرام من سادس فلوريد اليورانيوم (يو.إف6)، لكن المتحدث باسم وزارة الخارجية عباس موسوي قال إن خطوات إيران المتعلقة بتقليص التزاماتها بموجب الاتفاق النووية "يمكن العدول عنها".

تخصيب اليورانيوم بمستوى منخفض نسبته 3.6% من المواد الانشطارية هو أول خطوة في عملية ربما تسمح لإيران في نهاية الأمر بتوفير مخزون كاف من اليورانيوم عالي التخصيب لبناء رأس نووية.

ثلاثة دبلوماسيين يتابعون عمل الوكالة الدولية للطاقة الذرية قالوا إنها تحققت يوم الأربعاء الماضي من أن إيران تملك 200 كيلوجرام تقريبا من اليورانيوم منخفض التخصيب، أي أقل من الحد الأقصى الذي يسمح به الاتفاق وهو 202.8 كيلوجرام.

كمية قدرها 300 كيلوجرام من (يو.إف6) تعادل 202.8 كيلوجرام من اليورانيوم منخفض التخصيب.

مفتش من الوكالة الدولية أثناء تفقده عملية تخصيب اليورانيوم في منشأة وسط إيران عام 2014 محادثات الفرصة الأخيرة بعد محادثات في فيينا يوم الجمعة، قالت إيران إن الدول الأوربية لم تقدم ما يكفي من الدعم التجاري لطهران لإقناعها بالعدول عن تجاوز حد تخصيب اليورانيوم المنصوص عليه في الاتفاق النووي.

اتخذت إيران قرار تقليص التزاماتها بموجب الاتفاق بعد انسحاب الولايات المتحدة منه العام الماضي وإعادتها لفرض العقوبات على طهران.

حث موسوي الدول الأوربية، الاثنين، على تسريع وتيرة جهودها لإنقاذ الاتفاق ونقل عنه التلفزيون الرسمي قوله "الوقت ينفد منهم لإنقاذ الاتفاق". قلق إسرائيلي تقول إيران إن برنامجها النووي هو لأغراض سلمية فقط منها توليد الطاقة. وتقول إسرائيل، التي لا تعترف إيران بها، إن البرنامج النووي الإيراني يشكل تهديدا لوجودها.

حث جوزيف كوهين رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي (الموساد) المجتمع الدولي على منع إيران من "تسريع وتيرة التخصيب".

كوهين قال لمؤتمر أمني في هرتزليا قبل تصريحات ظريف "فقط تخيلوا ما سيحدث إذا أصبح مخزون المواد الإيراني قابلا للانشطار على مستوى التخصيب للأغراض العسكرية، ثم ليصبح قنبلة بالفعل. سيكون الشرق الأوسط مكانا مختلفا ثم العالم بأسره. ولذلك على العالم عدم السماح بحدوث ذلك". خلفيات: كثفت واشنطن ضغوطها على طهران في مايو/أيار حين أصدرت أوامر إلى كل الدول بوقف استيراد النفط الإيراني. ومنذ ذلك الحين يتصاعد التوتر في الخليج.

أرسلت واشنطن قوات إضافية إلى الشرق الأوسط وكادت مقاتلات أمريكية تشن ضربات جوية على إيران الشهر الماضي بعد إسقاط طهران طائرة أمريكية مسيرة.