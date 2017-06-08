إيران
الخميس 8 يونيو 2017 10:43

إيران: تصريحات ترمب عن هجومي طهران بغيضة

الرئيس الأمريكي دونالد ترمب
الرئيس الأمريكي دونالد ترمب
رويترز
رفض وزير خارجية إيران محمد جواد ظريف الخميس تعازي الرئيس الأمريكي دونالد ترمب في هجومين داميين بطهران ووصف تصريحات ترمب بأنها بغيضة.

وقال ترمب إنه يصلي من أجل ضحايا الهجومين اللذين أعلن "تنظيم الدولة" مسؤوليته عنهما؛ لكنه أضاف أن "الدول الراعية للإرهاب تجازف بالوقوع ضحية للشر الذي تروج له".

وكتب ظريف على حسابه على تويتر "تصريح بغيض للبيت الأبيض... الأمة الإيرانية ترفض مزاعم الصداقة الأمريكية هذه ".

المصدر
الجزيرة مباشر
رويترز
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إيران
أمريكا
دونالد ترامب
هجوم
طهران

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