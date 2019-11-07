الخميس 7 نوفمبر 2019 21:52
إيران تستأنف تخصيب اليورانيوم في فوردو
قالت إيران الخميس إنها استأنفت تخصيب اليورانيوم في منشأة فوردو النووية تحت الأرض، مبتعدة أكثرعن الالتزام بالاتفاق النووي الذي أبرمته عام 2015 بعد انسحاب الولايات المتحدة.
التفاصيل
- منظمة الطاقة الذرية الإيرانية: بدأ ضخ غاز اليورانيوم في 1044 جهازا للطرد المركزي يوم الخميس في فوردو.
- المنظمة: تجري العملية بكاملها تحت إشراف مفتشين من الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة.
- المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية بهروز كمالوندي: سوف تستغرق العملية بضع ساعات للاستقرار.
- كمالوندي: بحلول السبت عندما يزور مفتشو وكالة الطاقة الذرية الدولية الموقع مجددا ستكون عملية تخصيب اليورانيوم إلى مستوى 4.5 في المئة قد أنجزت.
- كمالوندي: جميع أجهزة الطرد المركزي المركبة في فوردو هي من طراز آي.آر1.
- كمالوندي: تم حقن غاز اليورانيوم في أربع سلاسل من أجهزة الطرد المركزي من هذا الطراز(أي 696 جهاز طرد مركزي).
- كمالوندي: سيتم استخدام سلسلتين متبقيتين من أجهزة الطرد المركزي (348 جهاز طرد مركزي) لإنتاج وتخصيب النظائر المستقرة في المنشأة.
ابتزاز نووي
- نددت واشنطن بإعادة إيران تنشيط التخصيب في فوردو وحثت الدول على زيادة الضغوط على طهران.
- وزير الخارجية مايك بومبيو: توسع إيران في أنشطة حساسة تتعلق بالانتشار النووي يثير قلقا من احتمال تأهبها لتبني خيار الانطلاق النووي السريع.
- بومبيو: حان الآن وقت أن ترفض كل الدول الابتزاز النووي الذي يمارسه هذا النظام وتتخذ خطوات جادة لزيادة الضغط. استفزازات إيران العديدة المتصلة تتطلب هذا.
خلفيات
- يحظر الاتفاق إنتاج مواد نووية في فوردو، وهو موقع شديد الحساسية أخفته إيران عن مفتشي منع الانتشار النووي بالأمم المتحدة لحين الكشف عنه في 2009.
- لكن مع ضخ غاز اليورانيوم في أجهزة الطرد المركزي في المنشأة التي بنيت داخل جبل لتحمل الضربات الجوية ستتحول من وضع محطة أبحاث مصرح بها إلى موقع نووي نشط.
- وتقلص إيران تدريجيا التزاماتها بموجب الاتفاق، الذي فرض قيودا على برنامجها النووي مقابل رفع معظم العقوبات الدولية، منذ انسحاب الولايات المتحدة منه العام الماضي.
- وانسحبت الولايات المتحدة من الاتفاق في مايو/أيار 2018، قائلة إنه معيب ويصب في صالح إيران، وعاودت فرض العقوبات على طهران بهدف شل اقتصادها الذي يعتمد على النفط.
- ويمكن توليد الكهرباء للمدنيين بتخصيب اليورانيوم إلى مستوى نقاء انشطاري منخفض على هذا النحو.
- ويتعين تخصيب اليورانيوم لدرجة نقاء 90 بالمئة من أجل إنتاج الوقود اللازم لصنع قنابل نووية.
- وأكبر عقبة أمام بناء سلاح نووي هي تخزين ما يكفي من المادة الانشطارية، اليورانيوم أو البلوتونيوم مرتفع التخصيب، لصنع نواة القنبلة.
- والهدف الأساسي لاتفاق 2015 هو إطالة الوقت الذي تحتاجه إيران لفعل ذلك إلى عام من نحو شهرين أو ثلاثة إذا قررت الإقدام على هذه الخطوة.
- وبموجب الاتفاق، وافقت إيران على تحويل فوردو إلى "مركز للفيزياء والتكنولوجيا النووية"، حيث يتم استخدام 1044 جهازا للطرد المركزي لأغراض أخرى غير التخصيب، مثل إنتاج النظائر المستقرة والتي لها مجموعة متنوعة من الاستخدامات المدنية.
- واستأنفت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب العقوبات على إيران بل وشددتها، مما قلص مبيعاتها الحيوية من النفط الخام بأكثر من 80 في المئة.
- وسيزيد تحرك إيران في فوردو من صعوبة المحاولات التي تبذلها أطراف الاتفاق الأخرى، وهي بريطانيا وألمانيا وفرنسا وروسيا والصين والاتحاد الأوربي، لمنع انهياره في نهاية المطاف.
المصدر
الجزيرة مباشر
وكالات
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