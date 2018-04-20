الاتفاق النووي الإيراني
الجمعة 20 أبريل 2018 10:13

إيران تحذر من رد "غير سار" إذا أسقطت أمريكا الاتفاق النووي

إيران كشفت مؤخرا عن الصاروخ الباليستي "خرمشهر" مداه 2000 كيلومتر
إيران تعرض صاروخا باليستيا في وقت سابق
أرشيف
نقل التلفزيون الرسمي الإيراني تحذيرا من إيران للولايات المتحدة (الخميس) من عواقب "غير سارة" إذا انسحبت واشنطن من الاتفاق النووي.

ونقل التلفزيون عن وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف قوله لدى وصوله إلى نيويورك "إيران لديها عدة خيارات إذا انسحبت الولايات المتحدة من الاتفاق النووي. رد فعل طهران على انسحاب أمريكا من الاتفاق سيكون غير سار".

وبموجب اتفاق إيران مع الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا وبريطانيا وروسيا والصين، وافقت طهران على كبح برنامجها النووي مقابل تخفيف العقوبات عليها، وتم رفع أغلبها في يناير/ كانون الثاني 2016.

وأعطى الرئيس الأمريكي دونالد ترمب الدول الأوربية الموقعة على الاتفاق مع طهران مهلة تنقضي في 12 مايو/ أيار لإصلاح ما وصفه بأنه عيوب مروعة في الاتفاق النووي، وإلا سيرفض تمديد تعليق عقوبات الولايات المتحدة على إيران.

وتقول إيران إنها ستلتزم بالاتفاق ما دامت الأطراف الأخرى ملتزمة به، لكنها "ستمزقه" إذا انسحبت واشنطن.

المصدر
الجزيرة مباشر
رويترز
كلمات مفتاحية
الولايات المتحدة
إيران
الاتفاق النووي الإيراني
طهران
ترمب
القوى الغربية
مجموعة "5+1"
فرنسا
ألمانيا
بريطانيا
روسيا
الصين

اقرأ أيضا

Thumbnail
مقتل 4 من الأمن السعودي في إطلاق نار على نقطة أمنية
Thumbnail
تنفيذ الإعدام في أكبر سجين في التاريخ الأمريكي الحديث

الأكثر قراءة

  1. شاهد: وفاة لاعب كمال أجسام أثناء أدائه حركة استعراضيه
  2. شاهد: وفاة قارئ إندونيسي شهير أثناء تلاوته القرآن
  3. شاهد: لحظة انفجار لغم في جرافة
  4. نشطاء: صورة للرئيس المصري في وضع "مُهين" برفقة ترمب
  5. شاهد: الجيش المصري يصفي عددا من شباب سيناء عقب اعتقالهم