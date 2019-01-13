الأحد 13 يناير 2019 17:33
إيران تحتج لدى بولندا على قمة أمريكية تستهدف طهران
استدعت الخارجية الإيرانية دبلوماسيا بولنديا كبيرا للاحتجاج على مشاركة بلاده للولايات المتحدة في استضافة قمة عالمية تركز على الشرق الأوسط خاصة إيران.
التفاصيل
- وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو قال يوم الجمعة إن القمة التي ستعقد في وارسو يومي 13 و14 فبراير شباط ستركز على الاستقرار والأمن في الشرق الأوسط.
- بومبيو: يشمل هذا عنصرا مهما وهو ضمان ألا يكون لإيران تأثير مزعزع للاستقرار.
- مسؤول بالخارجية الإيرانية أبلغ القائم بالأعمال البولندي في طهران أن إيران تعتبر قرار استضافة الاجتماع "عملا عدائيا لإيران" وحذر من أن طهران قد ترد بالمثل.
- القائم بالأعمال البولندي قدم إيضاحات حول المؤتمر وأكد أنه لا يناصب إيران العداء.
خلفية
- تأزمت العلاقات بين طهران وواشنطن بشدة بعد قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترمب في مايو آيار الانسحاب من الاتفاق النووي الذي وقعته إيران مع ست قوى كبرى عام 2015 وكذلك قراره إعادة فرض العقوبات على الجمهورية الإسلامية بما في ذلك قطاع النفط الحيوي.
- وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف انتقد بولندا يوم الجمعة لموافقتها على استضافة الاجتماع وكتب على تويتر يقول "لا يمكن للحكومة البولندية غسل العار: في حين أنقذت إيران البولنديين في الحرب العالمية الثانية تستضيف بولندا الآن عرضا هزليا يائسا مناوئا لإيران.
- ظريف أشار في تغريدته إلى استضافة إيران لأكثر من مئة ألف لاجئ بولندي خلال الحرب العالمية الثانية.
- إسحاق جهانجيري نائب الرئيس الإيراني: سبب عقد القمة هو فشل العقوبات الأمريكية في تركيع إيران.
- مسؤول ثقافي إيراني: طهران ستلغي أسبوع الفيلم البولندي المزمع تنظيمه إذا لم يتم التراجع عن خطط استضافة القمة.
المصدر
الجزيرة مباشر
رويترز
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