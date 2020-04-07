فيروس كورونا
الثلاثاء 7 أبريل 2020 13:56

إيران تجري مشاورات مع دول أخرى لتبادل السجناء وسط تفشي كورونا

هنالك في الوقت الحاضر 2600 محكوم أفغاني جاهزين لنقلهم إلى بلادهم
أعلن مساعد وزير العدل رئيس لجنة نقل المحكومين في إيران محمود عباسي عن إجراء مشاورات مع الدول الأخرى لتبادل السجناء.

وقال عباسي في تصريح له الاثنين، إنه وفي ضوء الظروف الحساسة الراهنة وتفشي فيروس كورونا، نقوم منذ فترة بمشاورات مع الدول الأخرى من أجل تبادل السجناء معها، وأن متابعات نقل المحكومين عبر وزارة الخارجية والإنتربول قد جاءت بنتائج إيجابية وستستمر هذه المتابعات.

وأعلن استعداد إيران لنقل محكومي الدول الأخرى.

وأضاف، هنالك في الوقت الحاضر 2600 محكوم أفغاني جاهزين لنقلهم إلى بلادهم، كما ان بعض دول آسيا الوسطى وافقت على تبادل السجناء.

وأشار عباسي إلى أن أنه على الدول في هذه الظروف الحساسة الراهنة ان تقف الى جانب بعضها بعضا وان تتبع سياسة منسقة.

المصدر
وكالة الأنباء الإيرانية
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إيران
سجناء
كورونا

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