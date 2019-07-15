إيران تبدي استعدادها للحوار مع أمريكا وبومبيو يشكك

الرئيس الإيراني حسن روحاني رويترز

قال الرئيس الإيراني حسن روحاني إن بلاده مستعدة لإجراء محادثات مع الولايات المتحدة إذا رفعت واشنطن العقوبات وعادت إلى الاتفاق النووي الموقع عام 2015.

أبرز تصريحات روحاني نؤمن دائما بالمحادثات، إذا رفعوا العقوبات وأنهوا الضغوط الاقتصادية المفروضة وعادوا إلى الاتفاق، فنحن مستعدون لإجراء محادثات مع أمريكا اليوم والآن وفي أي مكان.

صبر إيران حيال الموقف الأمريكي الرافض للاتفاق لن يكون بلا نهاية.

الخروج من الاتفاق لم يكن فكرتنا، وأنتم الذين لم تلتزموا بتعهداتكم.

مررنا بظروف قاسية، ولكن وضعنا الحالي أفضل من الوضع قبل شهرين.

قمنا بتغيير سياسة الصبر الاستراتيجي باستراتيجية التعامل بالمثل، والخطوة مقابل الخطوة. دعوة أمريكية للحوار إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب تقول إنها مستعدة لإجراء مفاوضات مع إيران للتوصل إلى اتفاق أوسع نطاقا فيما يتعلق بالمسائل النووية والأمنية.

إيران اشترطت قبل إجراء أي محادثات السماح لها بتصدير نفس كمية النفط الخام التي كانت تصدرها قبل انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق في مايو أيار 2018. وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو بومبيو يرفض وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو رفض فكرة روحاني خلال مقابلة مع صحيفة واشنطن بوست.

بومبيو وصف حديث روحاني بـ"نفس العرض الذي طرحه على جون إف.كيري وبارك أوباما".

بومبيو: الرئيس ترمب سيتخذ بوضوح القرار النهائي، ولكن هذا طريق سارت فيه الإدارة السابقة وأدى إلى (الاتفاق النووي الإيراني) الذي ترى هذه الإدارة والرئيس ترمب وأنا أنه كارثة. تصاعد التوتر: تصاعد التوتر بين الولايات المتحدة وإيران وبلغ ذروته مع اعتزام الولايات المتحدة شن ضربات جوية على إيران الشهر الماضي وترجع ترامب عن ذلك في اللحظة الأخيرة.

فرنسا وبريطانيا وألمانيا يوم الأحد إنها قلقة من تصعيد التوتر في الخليج ومن مخاطر انهيار الاتفاق النووي مع إيران، داعية لاستئناف الحوار بين كل الأطراف.

وأضافت الدول الأوروبية الثلاث في بيان مشترك صدر عن مكتب الرئيس الفرنسي "نؤمن بأن الوقت قد حان للتصرف بمسؤولية والبحث عن سبل لوقف تصعيد التوتر واستئناف الحوار".

رغم دعوته لإجراء محادثات مع زعماء إيران، قالت ترمب يوم الأربعاء إن العقوبات الأمريكية على إيران "ستزيد قريبا وبشكل كبير".

وردا على العقوبات الأمريكية، التي استهدفت صادرات إيران من النفط الخام، أعلنت طهران في مايو/ أيار عزمها تقليص التزاماتها بموجب الاتفاق.

رفعت طهران نسبة تخصيب اليورانيوم لأعلى من مستوى 3.67 في المئة الذي يجيزه هذا الاتفاق. وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف جواد ظريف في نيويورك: واشنطن قررت في الوقت الحالي عدم فرض عقوبات على وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف ومنحته تأشيرة اجتماع في مقر الأمم المتحدة في نيويورك هذا الأسبوع.

بعثة إيران في الأمم المتحدة قالت إن ظريف وصل إلى نيويورك.

بومبيو امتنع عن التعليق عندما سئل عما إذا كان سيحاول هو أو أي مسؤول أمريكي آخر التحدث مع ظريف هذا الأسبوع أو في مقر الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر/ أيلول. خلفيات: قبل أكثر من عام، انسحبت واشنطن من الاتفاق النووي مع طهران، وفرضت عقوبات على الأخيرة؛ ما تسبب بتصاعد التوتر في المنطقة.

أُبرم الاتفاق النووي عام 2015، بين إيران والدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن؛ الولايات المتحدة، روسيا، الصين، فرنسا، بريطانيا؛ بالإضافة إلى ألمانيا، ورُفعت بموجبه عقوبات دولية عن طهران مقابل تقييد برنامجها النووي.

إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب اعتبرت أن الاتفاق "سيء"، وخرجت منه بهدف التفاوض على صيغة جديدة بقيود أكبر، تشمل البرامج الصاروخية والتدخلات الإقليمية لإيران.