الخميس 20 يونيو 2019 13:56
إيران بعد إسقاطها طائرة أمريكية: حدودنا خط أحمر
أدانت وزارة الخارجية الإيرانية انتهاك طائرة مسيرة أمريكية للمجال الجوي لبلادها، وحذرت من عواقب مثل هذه التحركات "الاستفزازية".
"ردنا سيكون قويا"
- نقل التلفزيون الإيراني الرسمي عن المتحدث باسم وزارة الخارجية، عباس موسوي قوله إن "أي انتهاكات لحدود إيران مدانة بشدة... نحذر من عواقب مثل هذه الإجراءات غير القانونية والاستفزازية".
- حملت الخارجية الإيرانية، واشنطن مسؤولية أي تداعيات لإسقاط طائرة التجسس التي حاولت تجاوز مجالها.
- الخارجية الإيرانية قالت "ردنا سيكون قويا على أي اختراق لمجالنا الجوي أو انتهاكات لحدودنا".
رد الحرس الثوري
- القائد العام للحرس الثوري الإيراني اللواء حسين سلامي، قال، الخميس، إن انتهاك حدود جمهورية إيران الإسلامية "يمثل خطنا الأحمر".
- سلامي تحدث بعد أن أعلن الحرس الثوري إسقاط طائرة مسيرة أمريكية اخترقت المجال الجوي الإيراني على الساحل الجنوبي.
- اللواء سلامي أشار في تصريحات نقلتها وكالة "تسنيم" إلى أن هذه "رسالة واضحة وقاطعة بأن المدافعين عن الوطن الإسلامي جاهزون للرد على كل عدوان أجنبي، وردنا سيكون قاطعا وجازما ".
- سلامي: نحن لا نسعى إلى الحرب لكننا في أتم الجاهزية إذا ما وقعت الحرب.
- سلامي: نحذر الأعداء من أي اعتداء في هذه المرحلة ونؤكد لهم أنه يمكننا الوصول لهم أينما كانوا.
خلفيات:
- إيران قالت، الخميس، إن قوات الحرس الثوري أسقطت طائرة مسيرة أمريكية كانت تحلق فوق جنوب إيران، وهو ما أثار مخاوف من نشوب مواجهة عسكرية مع الولايات المتحدة.
- الحرس الثوري، قال إن الطائرة المسيرة "تم إسقاطها بنيران الدفاع الجوي للقوة الجوفضائية للحرس الثوري" في محافظة جنوب إيران تطل على مضيق هرمز- وفق التلفزيون الرسمي برس تي.في ووكالة الأنباء الرسمية (ارنا).
- التلفزيون الرسمي والوكالة، أوضحا أن الطائرة وهي من طراز غلوبال هوك (تصنعها الشركة الأمريكية نورثروب غرونمان) أسقطت في منطقة " كوه مبارك" التابعة لمحافظة هرزمكان بعد أن اخترقت أجواء الجمهورية الإسلامية الإيرانية.
- أكد مسؤول أمريكي الخميس، لوكالة "رويترز" أن طائرة عسكرية أمريكية مسيرة أُسقطت في المجال الجوي الدولي فوق مضيق هرمز بصاروخ سطح - جو إيراني.
- المسؤول، الذي طلب عدم نشر اسمه، أشار إلى أن الطائرة المسيرة من طراز إم.كيو-4سي ترايتون وتتبع البحرية الأمريكية. ولم يتم الكشف عن وقت إسقاط الطائرة.
- تقول شركة نورثروب جرومان المصنعة للطائرة المسيرة على موقعها الإلكتروني إن الطائرة ترايتون قادرة على التحليق لأكثر من 24 ساعة في الرحلة الواحدة على ارتفاع يزيد على 16 كيلومترا في نطاق 8200 ميل بحري.
المصدر
وكالات
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