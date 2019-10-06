الأحد 6 أكتوبر 2019 19:46
إيران: الصين انسحبت من مشروع تطوير حقل غاز بقيمة 5 مليارات دولار
قال وزير النفط الإيراني بيجان زنغنه إن شركة البترول الوطنية الصينية انسحبت من تطوير المرحلة 11 من حقل الغاز العملاق بارس الجنوبي.
التفاصيل
- الوزير زنغنه قال إن شركة "بتروبارس" الإيرانية ستتولى بمفردها تطوير الحقل، الذي تشترك فيه مع قطر.
- لدى سؤاله عمّا إذا كانت شركة البترول الوطنية الصينية تخلفت عن المشروع، ردّ زنغنة "نعم، لقد فعلت".
- الوزير الإيراني قال إن "بتروبارس" لم تتول المشروع من البداية لأننا "كنا نريد استقطاب الاستثمار الأجنبي لهذا المشروع".
- زنغنه أضاف أنه كما من المفترض أن تستفيد الشركة الإيرانية من "خبرات هاتين الشركتين الأجنبيتين".
- الوزير أوضح أن تطوير منصة للضغط المعزز سيتوقف على المحادثات بين مجموعة "مابنا" الإيرانية وشركات أخرى.
- "بتروبارس" وقعت في سبتمبر/ أيلول الماضي صفقة بقيمة 440 مليون دولار مع "شركة نفط وغاز بارس" التابعة للدولة لتطوير حقل غاز "بلال" الواقع في مياه الخليج.
الصفقة
- في يوليو/ تموز 2017، وقعت إيران اتفاقا مع كونسورتيوم دولي بقيادة شركة توتال الفرنسية ويضم "سي إن بي سي" الصينية و" بترو بارس" الايرانية لتطوير المرحلة 11 من حقل بارس للغاز الطبيعي، في صفقة بقيمة 4.8 مليار دولار.
- تم التوصل للصفقة بعد إبرام الاتفاق النووي بين طهران والدول الكبرى عام 2015.
- المشروع كان يتضمن إنشاء 20 بئرا ومنصتين، مما سيضيف ملياري متر مكعب من الغاز إلى الطاقة الإنتاجية للحقل يوميا.
- شركة توتال انسحبت من المشروع بعد ثلاثة أشهر عقب قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترمب الانسحاب من الاتفاق النووي في مايو/ أيار الماضي، وإعادة فرض عقوبات على قطاع النفط وغيره من القطاعات الحيوية لإيران.
- في أواخر العام الماضي، قالت تقارير إن الشركة الصينية علقت الاستثمار في الحقل نتيجة للعقوبات الأمريكية.
- تملك إيران ثاني أكبر احتياطيات من الغاز الطبيعي في العالم لكنها ليست مصدرا كبيرا له بسبب العقوبات الدولية التي فرضت عليها لعقود.
المصدر
الجزيرة مباشر
وكالات
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