التطبيع مع إسرائيل
الأربعاء 16 سبتمبر 2020 10:00

إيران: الإمارات والبحرين "لعبوا في سیرك ترمب"

انتقدت إيران اتفاقات التطبيع وقالت إنها تزعزع امن المنطقة
رويترز
قال مساعد رئيس البرلمان الايراني للشؤون الدولية حسين أمير عبداللهيان إن وزراء الإمارات والبحرين "لعبوا في سيرك الرئيس الأمريكي دونالد ترمب".

وكتب المسؤول الإيراني تويتر: "اليوم لعب وزراء الإمارات والبحرين في سیرك ترمب. الصهيونية التي احتلت بالأمس جزءا من الأراضي العربية تحتل اليوم بأسلوب جديد دول الخليج".

وأضاف: "الاتفاق مع مصر الكبيرة لم يجلب انفراجا بالنسبة لإسرائيل، ناهيك بالإمارات والبحرين اللتين في حجم جزيرة مصرية. انعدام الأمن سيكون الهدية الوحيدة لإسرائيل من هذه الاتفاقيات".

وانتقدت إيران اتفاقات التطبيع بين إسرائيل من جانب وبين البحرين والإمارات من جانب آخر.

وكتب عبد اللهيان قبل أيام إن "تسوية النظام البحريني مع الكيان الصهيوني خيانة عظمى".

وأضاف: "على حكام الإمارات والبحرين المتهورين أن لا يمهدوا الطريق للأجندة الصهيونية"، مطالبا إياهم بأن يفكروا "في الأيام الصعبة المقبلة وليأخذوا العبر من التاريخ".

كما حذر في تصريحات لوسائل إعلام إيرانية من أن "الإمارات ستكون في دائرة الرد الإيراني إذا استهدفت إسرائيل أمن طهران القومي انطلاقا من الخليج".

وأضاف أن "خطوة الإمارات بالتطبيع مع إسرائيل تزعزع أمن الخليج، وأبو ظبي تتحمل مسؤولية ذلك".

ودعا المسؤول الإيراني الإمارات وولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد بعدم بناء سياساتهم وقراراتهم على الأوهام.

وأكد عبد اللهيان أن "المقاومة والقوة هما اللغتان الوحيدتان اللتان يفهمهما الاحتلال الصهيوني جيدا"، مشيرا إلى أن "يقظة الشعب الفلسطيني وديناميكية المقاومة السبب الرئيسي لفشل صفقة القرن ومؤامرة تطبيع علاقات بعض الحكام العرب مع الكيان الصهيوني".

المصدر
الأناضول
الجزيرة مباشر

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