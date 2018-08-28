إيران
الثلاثاء 28 أغسطس 2018 23:44

إيران: اعتقال "عشرات الجواسيس" في هيئات حكومية

وزير المخابرات الإيراني، محمود علوي، قال إن قوات الأمن في إيران اعتقلت عشرات الجواسيس في هيئات حكومية
وزير المخابرات الإيراني، محمود علوي، قال إن قوات الأمن في إيران اعتقلت عشرات الجواسيس في هيئات حكومية
أسوشيتد برس
نقلت وكالة الطلبة الإيرانية للأنباء عن وزير المخابرات الإيراني محمود علوي قوله (الثلاثاء) إن قوات الأمن في إيران اعتقلت عشرات الجواسيس في هيئات حكومية.

ولم يحدد علوي وقت عمليات الاعتقال أو أسماء الدول التي يعمل المشتبه بأنهم جواسيس لحسابها، لكنه أشار إلى أن الكثير من المعتقلين من مزدوجي الجنسية.

وقال "طلبت مرارا من الناس إبلاغنا إذا كانوا يعرفون أي شخص يحمل جنسيتين. وحدة مكافحة التجسس بوزارة المخابرات نجحت في رصد عشرات الجواسيس في هيئات حكومية مختلفة وألقت القبض عليهم".

روحاني يتعهد بهزيمة "المعادين لإيران" في البيت الأبيض.

من جانب أخر قال الرئيس الإيراني حسن روحاني (الثلاثاء) إن بلاده ستتغلب على العقوبات التي أعادت الولايات المتحدة فرضها على طهران مضيفا أنها لن تؤدي إلا إلى توحيد الأمة.

وقال روحاني في خطاب بثه التلفزيون الحكومي:
  • إن حكومته ستتغلب على التحديات الاقتصادية وتظهر "للمعادين لإيران" في البيت الأبيض أن العقوبات ستفشل.

 وأضاف روحاني في معرض رده على أسئلة نواب حول طريقة تعامله مع الاقتصاد وسط زيادة الأسعار والبطالة "لماذا.. عندما يتعلق الأمر بمستقبل إيران. تساورهم الشكوك.. هذا الشك يجب أن نتخلص منه".

 

المصدر
الجزيرة مباشر
رويترز
كلمات مفتاحية
إيران
الولايات المتحدة
جواسيس
هيئات حكومية إيرانية
وزير المخابرات الإيراني
محمود علوي

اقرأ أيضا

Thumbnail
فرنسا توجه رسميا تهمة الاغتصاب لسعد لمجرد
Thumbnail
مصر: الأزهر يدعو لتغليظ عقوبة التحرش الجنسي

الأكثر قراءة

  1. شاهد: وفاة لاعب كمال أجسام أثناء أدائه حركة استعراضيه
  2. شاهد: وفاة قارئ إندونيسي شهير أثناء تلاوته القرآن
  3. شاهد: لحظة انفجار لغم في جرافة
  4. نشطاء: صورة للرئيس المصري في وضع "مُهين" برفقة ترمب
  5. شاهد: الجيش المصري يصفي عددا من شباب سيناء عقب اعتقالهم