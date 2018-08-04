السبت 4 أغسطس 2018 14:30
إيران: احتجاجات متفرقة ومتظاهرون يهاجمون حوزة شيعية
أفادت وكالات أنباء إيرانية ومقاطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي (السبت) بأن احتجاجات متفرقة خرجت في مدن إيرانية لليوم الرابع.
وهذه أبرز التطورات:
- متظاهرون إيرانيون هاجموا مساء الجمعة حوزة علمية في منطقة كرج القريبة من طهران، حسبما ذكرت وكالة أنباء فارس.
- حجة الإسلام هندياني مدير حوزة مدينة اجتهاد قال إن المحتجين كانوا يحملون حجارة وكسروا كل نوافذ قاعة الصلاة وهم يرددون شعارات ضد النظام.
- قامت الشرطة بتفريق المتظاهرين واعتقال عدد منهم بحسب هندياني.
- شارك المئات في مظاهرات في مدن بأنحاء مختلفة من البلاد بينها طهران وأصفهان وكرج احتجاجا على ارتفاع الأسعار.
- وارتفعت نسبة التضخم بسبب تراجع قيمة الريال بعد مخاوف إعادة فرض العقوبات الأمريكية الخانقة في 7 من أغسطس/ آب الجاري.
- انسحبت الولايات المتحدة في مايو/ أيار من الاتفاق النووي المبرم بين إيران والقوى العالمية عام 2015.
- قضى الاتفاق بتخفيف العقوبات الدولية على طهران مقابل فرض قيود على برنامجها النووي.
- قررت واشنطن بانسحابها إعادة فرض العقوبات على إيران باعتبارها تهديد للأمن الأمريكي.
- أوصت أمريكا الدول الأخرى بضرورة وقف كل وارداتها من النفط الإيراني اعتبارا من 4 من نوفمبر/ تشرين الثاني وإلا ستصبح عرضة لإجراءات مالية أمريكية.
- غالبا ما تبدأ الاحتجاجات في إيران بهتافات ضد غلاء المعيشة واتهامات بالفساد المالي لكنها سرعان ما تتحول إلى مسيرات مناهضة للحكومة.
- قالت وزارة الخارجية الأمريكية عبر حسابها باللغة الفارسية على موقع تويتر "من حق شعب إيران تقرير مسار بلاده في نهاية المطاف".
- ستعيد الولايات المتحدة في السابع من 7 أغسطس/آب فرض العقوبات على شراء إيران للدولارات وعلى التجارة الإيرانية في الذهب والمعادن النفيسة.
- ستعود العقوبات على الواردات الأمريكية من السجاد الإيراني والمواد الغذائية المصنعة وبعض المعاملات المالية المرتبطة بذلك.
المصدر
رويترز
فرانس برس
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