الدوري الإسباني
الثلاثاء 2 أكتوبر 2018 22:08

إيرادات برشلونة تكسر حاجز المليار دولار

أعلن برشلونة حامل لقب دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم اليوم الثلاثاء أنه أصبح أول ناد رياضي يحقق إيرادات سنوية تتجاوز مليار دولار.

التفاصيل:

  • عرض برشلونة حساباته السنوية (الثلاثاء) والتي أظهرت أن النادي حقق ايرادات بلغت 1.05 مليار دولار في السنة المالية 2017 -2018.
  • حطم نادي برشلونة بهذا رقمه القياسي للعام الخامس على التوالي كما حقق أرباحا للسنة الثامنة على التوالي.
  • قال برشلونة إن ارتفاع الإيرادات جاء بسبب زيادة الدخل من حقوق البث التلفزيوني من دوري أبطال أوروبا إضافة إلى الصفقة القياسية لبيع المهاجم البرازيلي نيمار في أغسطس/أب 2017 إلى باريس سان جيرمان مقابل 222 مليون يورو (257 مليون دولار).
  • كشف النادي أيضا عن ميزانية قياسية بلغت 1.105 مليار دولار لهذا الموسم والتي تحتاج إلى إقرارها من الجمعية العمومية في 20 أكتوبر/تشرين الأول.
  • أضاف النادي أن ديونه بلغت 181.3 مليون دولار في 30 يونيو/حزيران الماضي.
المصدر
رويترز
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