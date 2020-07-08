الولايات المتحدة
الأربعاء 8 يوليو 2020 12:18

إهانة وطرد.. أمريكية بيضاء تهاجم شابا من أصل أفريقي (فيديو)

المرأة تهاجم الشاب
وسائل التواصل
تداول ناشطون على وسائل التواصل الاجتماعي مقطعا مصورا لمسنة أمريكية بيضاء، وهي تهاجم شابا أمريكيا من أصل أفريقي، مطالبة إياه بعدم الوجود في منطقتها قائلة له "اخرج من هنا".

وقام أحد الأشخاص بمشاركة المقطع للسيدة العجوز وهي تقوم بتتبع الشاب ليقوم بترك المنطقة والابتعاد لكن الشاب قام بتوجيه السؤال للعجوز قائلا "لماذا تتابعيني وتطلبين مني الابتعاد عن هنا؟" دون رد منها.

وطالبت السيدة التي تصور المقطع بأن تتركه يمشي دون التعرض له، وحين التفتت إليها السيدة العجوز تفاجأت من قيامها بالتصوير موجهة لها الحديث "أراك تواجهين مشكلة في ذلك" لكنها ردت "لماذا لا تتركينه يمضي في الطريق مادام لم يتعرض لك".

لكن السيدة العجوز أرادت الاقتراب منها لكي تقوم بالحصول على المقطع أو إزالته لكنها ردت عليها قائلة "من الواضح أنك قمت بشئ لم تريدي لأحد أن يقوم بتسجيله".

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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وتداول ناشطون على وسائل التواصل الاجتماعي في الثامن والعشرين من الشهر الماضي، مقطعًا مصورًا لزوجين أمريكيين وهما يوجهان سلاحيهما ضد المتظاهرين في مدينة بورتلاند بولاية أوريغون الأمريكية.

و أشهر الزوجان "ماكلوسكي" الأمريكيين من أصحاب البشرة البيضاء الأسلحة في وجوه المتظاهرين و هدداهم بإطلاق النار عليهم في حال الاقتراب من منزلهما وذلك بمجرد مرورهم بالطريق الذى يطل عليه المنزل.

جاء ذلك في إطار الإحتجاجات المُطالبة باستقالة عمدة المدينة بعد إعلانها أسماء المتظاهرين المُطالبين بحل جهاز الشرطة بالمدينة في بث تليفزيوني عام ما أدى إلى تلقيهم تهديدات بالقتل

وفي 25 مايو /أيار، اندلعت الاحتجاجات في أرجاء الولايات المتحدة وخارجها، إثر وفاة مواطن أمريكي أسود من أصل أفريقي، هو جورج فلويد، بعدما جثم الشرطي ديريك تشوفن على رقبته لمدة 9 دقائق تقريبا.

المصدر
الجزيرة مباشر
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