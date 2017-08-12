السبت 12 أغسطس 2017 10:06
إنقاذ مخترع دنماركي بعد غرق غواصته
أنقذت القوات البحرية الدنماركية مخترعا دنماركيا في خليج كوغ جنوبي كوبنهاغن الجمعة بعد غرق غواصته وهي واحدة من أكبر الغواصات الخاصة في العالم.
وقال متحدث عسكري دنماركي إن بيتر مادسين تم التقاطه من المياه ونقل بشكل آمن إلى الشاطئ بينما غرقت الغواصة البالغ طولها 17 مترا.
وقال المتحدث إن صحفية سويدية كانت على متن الغواصة في وقت سابق، لكن مادسين قال إنها غادرت الغواصة في كوبنهاغن ليل الخميس.
وأضاف المتحدث "أخبرنا بأنه كان الشخص الوحيد بالغواصة... وأوقفنا البحث".
المصدر
الجزيرة مباشر
رويترز