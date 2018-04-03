حوادث
الثلاثاء 3 أبريل 2018 00:49

إنقاذ طفل أمريكي سقط في المجاري

طواقم الإنقاذ أخرجت الطفل جيس هيرنانديز بعدما ظل محتجزا في شبكة الصرف الصحي لمدة 12 ساعة
رويترز
قالت السلطات بولاية كاليفورنيا الأمريكية إن عمال الإنقاذ عثروا على صبي كان قد سقط في شبكة الصرف الصحي من ارتفاع نحو 7 أمتار وظل محتجزا بها لمدة 12 ساعة.

وقالت دائرة الإطفاء بمدينة لوس أنجليس، حيث وقع الحادث، إن الطفل يدعى جيس هيرنانديز (13 عاما)، وإن طواقم الإنقاذ عثروا عليه بعد عملية بحث في شبكة الصرف الصحي بطول أكثر من 1.5 كيلومتر بدءا من مكان سقوطه، إلى أن عثروا عليه في منطقة متنزه غريفيث (الأحد).

وقال إريك سكوت، المتحدث باسم دائرة الإطفاء في لوس أنجليس، إن طواقم الإنقاذ وضعت كاميرا في إحدى غرف الصيانة حيث تمكنت من خلالها من تحديد موقع الطفل هيرنانديز.

وأضاف: "تمكنا من إعطائه هاتفا محمولا للاتصال بأفراد أسرته والذين كانوا في غاية السعادة".

المصدر
رويترز
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