تكنولوجيا
الأحد 24 ديسمبر 2017 14:38

إنستغرام تتيح لمستخدميها تبادل ملفات الفيديو المباشرة

إنستغرام تتيح لمستخدميها خصائص جديدة
غيتي
قرر موقع التواصل الاجتماعي ( إنستغرام ) المتخصص في تبادل الصور، إضافة خصائص جديدة مع حلول عيد ميلاد السيد المسيح والعام الجديد.

وتتيح الخصائص الجديدة للمستخدمين تبادل ملفات الفيديو المباشرة مع أصدقائهم المسجلين على قوائم اتصالاتهم من خلال رسالة مباشرة. تأتي هذه الخطوة في الوقت الذي أكد فيه موقع إنستغرام" في وقت سابق من الشهر الحالي اعتزامه اختبار تطبيق محادثة فورية جديد باسم "دايركت" في بعض الأسواق المحددة. 

وتتيح الخاصية الجديدة إرسال ملفات الفيديو التي يقوم المستخدم بتسجيلها بنفسه أو يشاهدها. ويمكن مشاهدة هذه الملفات مباشرة من صندوق الوارد الخاص بالصديق المرسل إليه.

ونقل موقع "سي نت دوت كوم" المتخصص في موضوعات التكنولوجيا عن متحدثة باسم إنستغرام" القول إن التطبيق يضيف أيضا زرّ التعليق على المشاركة الرئيسية، وهو ما يجعل إضافة التعليقات أسهل.

وبحسب الموقع، فإن زر التعليق يظهر بعد 5 ثوان من ظهور المشاركة المقصودة.

وقالت المتحدثة باسم إنستغرام في تصريحها "دائما نقدم طرقا جديدة لتسهيل التواصل في أي لحظة بين المستخدمين".  

المصدر
الجزيرة مباشر
الألمانية
كلمات مفتاحية
انستغرام
خصائص
جديدة
ملفات
فيديوهات
التعليقات

اقرأ أيضا

Thumbnail
بطاريات صينية يمكن شحنها خلال ثانية
Thumbnail
"الجزيرة" تنعي الزميل عزت شحرور مدير مكتبها بالصين

الأكثر قراءة

  1. شاهد: وفاة لاعب كمال أجسام أثناء أدائه حركة استعراضيه
  2. شاهد: وفاة قارئ إندونيسي شهير أثناء تلاوته القرآن
  3. شاهد: لحظة انفجار لغم في جرافة
  4. نشطاء: صورة للرئيس المصري في وضع "مُهين" برفقة ترمب
  5. شاهد: الجيش المصري يصفي عددا من شباب سيناء عقب اعتقالهم