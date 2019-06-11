إنترسبت: أبو ظبي كلفت رجل أعمال إماراتي بالتجسس على إدارة ترمب

الرئيس الأمريكي دونالد ترمب مع ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد رويترز

كشف موقع ذي إنترسبت أن السلطات الإماراتية كلفت رجل الأعمال راشد آل مالك بالتجسس على إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب ونقل معلومات بشأن سياساته في الشرق الأوسط.

أبرز ما ورد في تحقيق إنترسبت: أجهزة الاستخبارات الأمريكية خلصت إلى أن رجل الأعمال الإماراتي رشاد آل مالك عمل لقاء أجر كمصدر استخباراتي لصالح الإمارات طوال عام 2017.

نقل الموقع عن مصادره أن علي الشامسي، الذي يشغل منصب نائب أمين عام المجلس الأعلى للأمن الوطني في الإمارات والمقرب من ولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد أشرف بنفسه على عمل "آل مالك".

ووفق مسؤول أمريكي سابق ووثائق قال موقع ذي انترسبت إنه اطلع عليها، فإن مشغلي آل مالك في المخابرات الإماراتية طلبوا منه إرسال تقارير بشأن قضايا لها عواقب على الإمارات من قبيل المواقف داخل إدارة ترمب حيال الإخوان المسلمين.

كما طلب من آل مالك تقارير حول الجهود الأمريكية للتوسط بين السعودية والإمارات وقطر، فضلاً عن الاجتماعات بين مسؤولين أمريكيين رفيعي المستوى وولي عهد السعودية الأمير محمد بن سلمان. رد محامي آل مالك: نفى بيل كوفيلد محامي راشد آل مالك أن يكون موكله جاسوساً.

كان آل مالك قد خضع للاستجواب من قبل فريق المحقق الأمريكي الخاص السابق روبرت مولر.

جرى تداول اسم راشد في إطار تحقيق فيدرالي حول تبرعات غير شرعية محتملة من قبل مانحين من الشرق الأوسط لصالح لجنة تنصيب ترمب، وفق ذي انترسبت.

