إم بي سي توقف عرض "مخرج 7" المثير للجدل.. ومغردون: مسلسل فاشل
وذكرت تقارير إخبارية إن إيقاف المسلسل جاء بسبب عدم استكمال تصوير حلقاته جراء توقف حركة السفر والطيران بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.
وبثت القناة السعودية نحو 20 حلقة من المسلسل الذي شارك فيه أعمال تمثيله الفنانان ناصر القصبي وراشد الشمري وواجه العمل الدرامي الرمضاني اتهامات بالترويج للتطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي والإساءة للقضية الفلسطينية والفلسطينيين.
#مخرج_٧ مع ناصر القصبي يختتم حلقاته العشرين المقرّرة لشهر رمضان على #MBC1— MBC GROUP PR (@MBCPRTweets) May 12, 2020
ليبدأ بعده عرض المسلسل الكوميدي "درب الزلق" مع عبد الحسين عبد الرضا.@mbc1 pic.twitter.com/GR78OsEScM
واحتفى مغردون بوقف عرض المسلسل ووجهوا له اتهامات بالفشل وشككوا في السبب الذي يُزعم أنه وقف عرضه بفعل فيروس كورونا.
يقولك انو مخرج ٧ بيتوقف عرضو عشان الكورونا 🤔😉😂😂— ♚| Mohamed Muntasir (@memo_jed_444) May 12, 2020
متأكدين عشان الكورونا ، لآنو بصراحة مالو داعي احسو 🍳🍳
اسواء. مسلسل علي الإطلاق. سبحان. الله متوقع هبوط مستوي الفنانين. جميع وفكرة غبية للأسف #مخرج_7— ناصر الذييب (@8hzWc) May 12, 2020
أجمل خبر وللأسف مسلسل لا يرقى بأن يطلق عليه مسلسل . #مخرج_7— ابو معتز (@QNxk92vCm7ziuIj) May 12, 2020
مسلسل فاشل #مخرج_7— ismail💚 (@IHoumidan) May 12, 2020