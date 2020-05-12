دراما تلفزيونية
الثلاثاء 12 مايو 2020 21:19

إم بي سي توقف عرض "مخرج 7" المثير للجدل.. ومغردون: مسلسل فاشل

مسلسل "مخرج 7" به مشاهد تؤيد إقامة علاقات اقتصادية وثقافية مع إسرائيل وتصف الشعب الفلسطيني بالعدو
أعلنت مجموعة قنوات "إم بي سي" إيقاف عرض مسلسل "مخرج 7" المثير للجدل بدعوى اكتمال حلقاته العشرين لهذا العام.

وذكرت تقارير إخبارية إن إيقاف المسلسل جاء بسبب عدم استكمال تصوير حلقاته جراء توقف حركة السفر والطيران بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.

وبثت القناة السعودية نحو 20 حلقة من المسلسل الذي شارك فيه أعمال تمثيله الفنانان ناصر القصبي وراشد الشمري وواجه العمل الدرامي الرمضاني اتهامات بالترويج للتطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي والإساءة للقضية الفلسطينية والفلسطينيين.

واحتفى مغردون بوقف عرض المسلسل ووجهوا له اتهامات بالفشل وشككوا في السبب الذي يُزعم أنه وقف عرضه بفعل فيروس كورونا.

المصدر
الجزيرة مباشر
مواقع التواصل الاجتماعي

اقرأ أيضا

Thumbnail
تركيا: الموازين انقلبت لصالح حكومة الوفاق الليبية والإمارات تنشر الفوضى
Thumbnail
إصابات كورونا في مصر تتجاوز الـ10 آلاف والوفيات 544
Thumbnail
شاهد: ترمب يُثير الجدل برده على صحفية من أصول صينية
Thumbnail
مصر: وفاة إبراهيم نصر رائد كوميديا "الكاميرا الخفية".. كيف نعاه الفنانون؟
Thumbnail
السودان يرفض مقترحا أثيوبياً بتوقيع اتفاق جزئي حول سد النهضة

الأكثر قراءة

  1. تركيا: الموازين انقلبت لصالح حكومة الوفاق الليبية والإمارات تنشر الفوضى
  2. إصابات كورونا في مصر تتجاوز الـ10 آلاف والوفيات 544
  3. شاهد: ترمب يُثير الجدل برده على صحفية من أصول صينية
  4. مصر: وفاة إبراهيم نصر رائد كوميديا "الكاميرا الخفية".. كيف نعاه الفنانون؟
  5. إم بي سي توقف عرض "مخرج 7" المثير للجدل.. ومغردون: مسلسل فاشل