إماراتيون يهاجمون السلطة الفلسطينية لرفضها مساعدات بلادهم
وكان رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتيه قد صرح، اليوم الخميس، خلال اجتماع بمكتبه أن الحكومة لا علم لها بهذه المساعدات و لم يتم التنسيق مع الحكومة الفلسطينية بشأنها.
وقالت وزيرة الصحة الفلسطينية، مي كيلة، الخميس، إن بلادها ترفض استقبال المساعدات الطبية المقدمة من الإمارات. وأضافت "لم "نرفض استقبالها دون التنسيق.. نحن دولة ذات سيادة، يجب أن يُنسق معنا".
وقال الأكاديمي الإماراتي عبد الخالق عبدالله في تغريدة عبر حسابه على تويتر إن عدم استلام السلطة الفلسطينية لمساعدات الإمارات الطبية المرسلة للشعب الفلسطيني ينم عن "غباء سياسي" شديد. وأضاف: "السلطة الفلسطينية المترهلة تثبت في كل مناسبة انها ليست عند حسن الظن وليست بقدر المسؤولية التاريخية".
عدم استلام السلطة الفلسطينية لمساعدات الإمارات الطبية المرسلة للشعب الفلسطيني لدعم جهود الطاقم الطبي الفلسطيني لمواجهة خطر كورونا ينم عن غباء سياسي شديد. السلطة الفلسطينية المترهلة تثبت في كل مناسبة انها ليست عند حسن الظن وليست بقدر المسؤولية التاريخية. pic.twitter.com/rYgXAaF8iF— Abdulkhaleq Abdulla (@Abdulkhaleq_UAE) May 21, 2020
وكان مصدر فلسطيني، رفض الكشف عن هويته، قال لوكالة الأناضول إن شحنة المساعدات الطبية الإماراتية وصلت مدينة تل أبيب، بالتنسيق مع المنسق الأممي لعملية السلام نيكولا ملادينوف، ودون التنسيق مع السلطة الفلسطينية.
السلطة الفلسطينية ترفض مساعدات طبية إماراتية لمكافحة فيروس #كورونا— محمد الحمادي 🇦🇪 (@MEalhammadi) May 21, 2020
الحجة إن المساعدات وصلت عبر مطار اسرائيلي وان ذلك يمس السيادة الفلسطينية
قبل ذلك ولأكثر من مرة لم ترفض السلطة المساعدات التركية التي وصلتها عبر المطارات والموانئ الإسرائيلية ولم نسمعها تتكلم عن السيادة 🤔 pic.twitter.com/WQcA4lfEUe
وأضاف المصدر "تأتي الشحنة في سياق التطبيع العربي مع إسرائيل، وهو ما نرفضه".
وحطت يوم الأربعاء الماضي، في مطار "بن غوريون" الإسرائيلي طائرة إماراتية محمّلة بمساعدات للفلسطينيين لمواجهة فيروس كورونا.
للأسف الأشقاء الفلسطينين دائماً حساباتهم غلط .. لماذا لديهم الإصرار على خسارة إخوانهم و أصدقائهم ؟؟ #السلطة_الفلسطينية نصيحة من محب .. لا تخسرون من يحبكم وقدم لكم الكثير منذ عقود #بس_اقول— SUHAIL AL ABDOOL العبدول (@s_alabdool) May 21, 2020
يا شلوكة مصاري الامارات تستقبلونها لدفع رواتب النور في السلطة ومساعدتها الطيبة صارت سيادة كنادر المتطوعين اللي حملو المساعدات والطيارين تسوا كل اخوات الشلكة اللي بالضفة وعلى راسهم النوري ابو مازن ... pic.twitter.com/59GRT3yiQb— حمد المزروعي (@uae_3G) May 21, 2020
الأنباء عن رفض السلطة الفلسطينية قبول المساعدات الطبية المرسلة من دولة الإمارات يعتبر فعل مشين ووقح، والحجة أنه لم يكن هناك تنسيق أكثر معيباً ففي العرف العربي عار أن تغلق بابك في وجه ضيفك فكيف بمن أرسل لك الغوث والدواء.— هاني مسهور (@hsom67) May 21, 2020
أخلت الإمارات مسؤوليتها وقامت بواجبها خير قيام حينما أرسلت مساعدات لأهلنا في فلسطين عبر الأونروا المخولة بتسلم تلك المساعدات.. جهد أخوي وإنساني انتظره المتربصون لمحاولة تشويهه لصالح جهات أضحت نوايا مكشوفة للعالم 👇🏻👇🏻— جمال الحربي (@JALHARBISKY) May 21, 2020
| فعلا لا يرد الكريم إلا اللئيم | pic.twitter.com/CTHgQCLjZX
السلطة الفلسطينية ممثلة في مختلف مسؤوليها نكرانهم للجميل والمعروف معهود ،،، إسقاطاتهم منبعها وضاعة أخلاقية ؟؟؟ #زهرة_عرفات #coronavirus #كورونا_الجديد #كورونا_فلسطين— Ali Khalifa (@Bu3osha) May 21, 2020
اليوم بعد رفض السلطات الفلسطينية المساعدات الاماراتية هذا دليل ان قرارها اصبح بيد ثلاثي الشر.#فلسطين لها رب يحميها ثم معظم الدول العربية لها موقف ثابت تجاه المشاعر المقدسه والدم الفلسطيني.— ميثاء بهوان (@j2cz6) May 21, 2020
الدول النزيهه تنظر لمصلحتكم وانتم بحقدكم اصبحتم تجاههم مثل العدو في فترة ماقبل الاحتلال.
#الامارات تقدم المساعدات ل #فلسطين وغيرها لوجه الله وبدون منة ولا تريد جزاءً ولا شكورا من احد سواء مسئول او غيره اما انتم فقد فسدت بضاعتكم واصابكم الحسد والحقد وتأكدوا ان التاريخ لن يذكركم ابداً بينما الامارات تسطر التاريخ بأحرف من ذهب وأنتم مجرد اداه بيد الترك والفرس وقطر.— سيف الحميري🇦🇪 (@saif_alhamiri1) May 21, 2020
فخامة الرئيس محمد دحلان رئيس دولة فلسطين ... pic.twitter.com/fb8JeUpP33— حمد المزروعي (@uae_3G) May 21, 2020