إليك أعلى الفيديوهات مشاهدة على شاشة الجزيرة مباشر (فيديو)
وفيما يأتي عرض لأعلى هذه الفيديوهات مشاهدةً على شاشة الجزيرة مباشر:
المركز العاشر
رئيس لجنة الإعجاز العلمي في القرآن الكريم، الدكتور زغلول النجار، والحديث حول رأيه في مسألة ارتباط فيروس كورونا بنظرية المؤامرة.
المركز التاسع
ألمانيا تسمح برفع الأذان في المساجد عبر مكبرات الصوت، بعدما كان محظورًا من قبل بأوامر قضائية.
المركز الثامن
مشاهد مؤلمة.. المسلمون لا يجدون صناديق لدفن موتاهم بعد تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).
المركز السابع
هل "مناعة القطيع" خطة السيسي السرية لمواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).
المركز السادس
ما مدى فعالية عقار "هيدروكسي كلوروكين" في علاج كورونا؟
المركز الخامس
حلقة جديدة لعبد الله الشريف.. هاشتاج "المعيز" و"عبد الله الشريف" يتصدران تويتر مصر.
المركز الرابع
العربية الحدث تثير غضبًا مغربيًا واسعًا بعد بثها فيديو زعمت أنه يعود لسيدة مغربية مصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).
المركز الثالث
بين الملل وابتكار سبل التسلية.. كيف تعيش الحجر الصحي؟
المركز الثاني
د. أديب الزعبي خبير الأوبئة والمناعة: دراسة تكشف أن فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) يستخدم الأطفال بشكل سري.
المركز الأول
تعاليم النبي ومواجهة كورونا.. مجلة نيوزويك الأمريكية: هكذا تحمي تعاليم النبي محمد "صلى الله عليه وسلم" من انتشار كورونا.